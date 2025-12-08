Movil - LB1A -
    diciembre 8, 2025 | 16:38
    Llega “Navidad en el Centro Histórico” con música, arte y convivencia familiar

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Celebrarán con villancicos, payasos y el grupo Los Frontera este martes en la Plaza Lápiz

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este martes 9 de diciembre, el corazón de Ciudad Juárez se vestirá de luces y música con la llegada de “Navidad en el Centro Histórico”, un evento gratuito que dará inicio a las festividades decembrinas con una tarde dedicada a la convivencia familiar, el arte popular y la apropiación comunitaria del espacio público.

    La Plaza Lápiz, ubicada en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y la calle Ignacio Mariscal, será el escenario principal donde desde las 2:00 de la tarde comenzarán las actividades organizadas por la Coordinación del Centro Fundacional, en colaboración con otras instancias municipales.

    Daniela González Lara, titular de la Coordinación, destacó que este evento busca fortalecer el circuito cultural del Centro Histórico, generando un punto de encuentro para que las familias juarenses disfruten de una jornada festiva en un espacio emblemático.

    “Esperamos a las familias juarenses en este espectáculo que es de carácter gratuito para todas y todos, con el objetivo de que cada vez la comunidad se apropie de los espacios públicos”, señaló.

    El programa incluye la presentación de payasos y artistas escénicos, así como la interpretación de villancicos navideños que ambientarán la tarde con temas tradicionales. Uno de los momentos más esperados será el concierto del grupo Los Frontera, cuya música ofrecerá un cierre animado para una jornada de celebración.

    Además, como parte del enfoque cultural del evento, se contará con una Galería Urbana que exhibirá obras y expresiones visuales en la vía pública, reforzando el compromiso de la ciudad por integrar el arte a la vida cotidiana y fomentar la interacción social a través de propuestas creativas.

    Esta iniciativa se suma a las múltiples actividades que el Gobierno Municipal ha impulsado durante el mes de diciembre con motivo de los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez, como parte del Festival de la Ciudad, que se ha caracterizado por su carácter gratuito y su vocación incluyente.

    El evento forma parte también del calendario decembrino que incluye funciones teatrales, conciertos, bazares navideños, muestras gastronómicas y activaciones culturales en diversas zonas de la ciudad.

    Con “Navidad en el Centro Histórico”, el municipio busca revitalizar el centro de Juárez como un espacio vivo, seguro y accesible para la ciudadanía, en una temporada marcada por el espíritu comunitario y el deseo de construir una ciudad más unida a través de la cultura y la celebración compartida.

