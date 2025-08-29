Llega este martes a “Pueblito Mexicano” la Feria de Servicios Profesionales

Publicidad - LB2 -

El próximo martes 2 de septiembre, miembros de 23 colegios y barras de profesionistas, en coordinación con diversas dependencias del Gobierno del Estado, brindarán servicios gratuitos a la comunidad en Ciudad Juárez, la jornada se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas en la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano.

Ciudad Juárez, Chih .– Los asistentes podrán acceder a servicios médicos, optometría, psicología, asesoría legal, ingeniería, arquitectura, valuación, contabilidad, entre otros. Además, se entregarán sin costo 200 pares de lentes y se instalará un módulo del sector salud para la aplicación de vacunas contra el sarampión, informó en conferencia de prensa Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte.

También señaló, que esta es la tercera edición del evento organizado por la Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección de Profesiones en vinculación con los profesionales afiliados a los colegios de profesionistas, quienes de manera voluntaria apoyarán a la comunidad de la fronteriza ciudad.

“Si hacemos un avalúo de todo lo que se va a dar ese día, sería como un millón 120 mil pesos lo que se estará obsequiando en servicios y asesorías a las personas que asistan”, dijo.

En tanto Felipe Rocha Ramírez, enlace en la zona norte de la Dirección Estatal de Profesiones, informó que entre los colegios que participarán se encuentran: Colegio Regional de Profesionales en Enfermería de Ciudad Juárez, Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez A.C, Colegio de Químicos de la Frontera A.C, Colegio Internacional de Criminología, Criminalística, Ciencias Forenses, Jurídicas y Periciales A.C; Colegio de Valuadores Paso del Norte A.C, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegios de Profesionales de Ciudad Juárez, Colegio de Optometristas del Estado de Chihuahua, Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Colegio Nacional de Odontólogos de Ciudad Juárez,

Además, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines del Estado de Chihuahua, Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, Colegio de Profesionales de Valuación de Inmuebles de Ciudad Juárez, Colegio de Abogadas de Ciudad Juárez, Colegio de Arquitectas, Colegio de Ortodoncistas y Ortopedia Maxilofacial de Chihuahua, Barra y Colegio de Abogados Constituyentes del 17 de Ciudad Juárez, Colegio de Diseñadores de Ciudad Juárez, Colegio de Cirujanos Dentistas, Barra de Abogados Ignacio Ramírez, y Colegio de Cirujanos de Ciudad Juárez.

En la conferencia de prensa también participaron Adriana Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos; y Jonathan Valdez, presidente del Colegio Regional de Profesionales de Enfermería de Ciudad Juárez.

