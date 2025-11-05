Llega “Cruzada del Cambio” a la calle Pedro Meneses Hoyos con acciones de limpieza urbana

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia realizó trabajos de recolección y mantenimiento para mejorar el entorno y prevenir riesgos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En seguimiento al programa municipal “Cruzada del Cambio”, personal de la Dirección de Limpia llevó a cabo este martes una jornada intensiva de limpieza en el camellón central y laterales de la calle Pedro Meneses Hoyos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad y salubridad del entorno en este importante sector de Ciudad Juárez.

El director de la dependencia, Gibran Solís, informó que los trabajos incluyeron el retiro de basura, escombro y maleza, además de labores de barrido manual y levantamiento de tiliches. Las acciones fueron realizadas por cuadrillas del Departamento de Barrido Manual, con apoyo de camiones recolectores y maquinaria ligera, como parte de un esfuerzo coordinado para mantener los espacios públicos en condiciones dignas.

- Publicidad - HP1

“Estamos atendiendo distintos puntos de la ciudad como parte de esta cruzada del cambio que impulsa el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Nuestro compromiso es mantener los espacios públicos en buenas condiciones, pero también generar conciencia ciudadana para que entre todos contribuyamos al cuidado de Juárez”, expresó Solís.

Durante la jornada se retiraron desechos sólidos y vegetales que se encontraban acumulados, los cuales representaban un riesgo tanto ambiental como visual. Estas acciones también permiten prevenir focos de contaminación, reducir obstrucciones en la infraestructura pluvial y mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones.

El titular de Limpia destacó que este tipo de operativos se realizan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, priorizando vialidades principales, camellones, parques, espacios públicos y zonas con alta concentración de desechos. “La limpieza no solo embellece la ciudad, también ayuda a prevenir accidentes y reduce la proliferación de basura que termina en los drenajes”, subrayó.

Además de las tareas operativas, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga limpios sus entornos inmediatos y evite tirar residuos en la vía pública. “La colaboración ciudadana es clave para lograr una ciudad más limpia, segura y ordenada”, añadió.

Con estas acciones, la Dirección de Limpia reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo del entorno urbano, sumando esfuerzos institucionales y sociales para transformar de manera positiva la calidad de vida en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.