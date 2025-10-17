Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 15:57
    Llega cobro de 30 mil pesos de la JMAS a vecina de Zaragoza

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    La ciudadana pide una revisión de la lectura, pues considera erróneo el cobro del servicio.

    Ciudad Juárez, Chih (ADM/Arturo Hernández) .- Una vecina de la colonia Zaragoza denunció un presunto error en su recibo del servicio de agua, al recibir un cobro de 30 mil pesos por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

    De acuerdo con el documento emitido por la paraestatal, el consumo registrado este mes en su domicilio, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, fue de 416 metros cúbicos de agua, lo que representa un monto a pagar de 30 mil 053 pesos.

    La afectada, quien prefirió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, aseguró que se trata de una vivienda de uso familiar y que el consumo mensual promedio no es alto.

    La ciudadana pide una revisión de la lectura, pues considera erróneo el cobro que le están haciendo.

