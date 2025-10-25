Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 12:01
    Llega CAM Móvil del JuárezBus al Cobach y a Riberas para facilitar trámites a la comunidad juarense

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que el CAM Móvil del JuárezBus acercó sus servicios a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía, para facilitar los trámites relacionados con la tarjeta preferencial.

    Ciudad Juárez, Chih .- Del 27 al 29 de octubre, el módulo móvil atenderá en el Plantel Cobach 6; el 30 y 31 de octubre se ubicará en el Plantel Cobach 5.

    Además, el sábado 1 de noviembre brindará servicio en el Supermercado Riberas, ubicado sobre la calle Porvenir.

    El horario de atención será de lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que jueves y sábado el servicio se ofrecerá de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    Durante estas jornadas, los estudiantes podrán adquirir o reponer su tarjeta preferencial JuárezBus a un costo de 30 pesos.

    En el caso de la renovación se mantiene sin costo.

    La OTV recuerda que esta tarjeta es el único medio válido para abordar las unidades del JuárezBus.

