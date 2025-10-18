Movil - LB1A -
octubre 18, 2025
    octubre 18, 2025 | 13:10
    Llega CAM Móvi del JuárezBus a Cobach 7 y 9

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), acerca los servicios del JuárezBus a la comunidad estudiantil, para facilitar los trámites de la tarjeta preferencial directamente en los planteles Cobach 7 y 9.

    Ciudad Juárez, Chih .- Además, estará visitando durante la semana la estación Aeropuerto y el sábado brindará atención en la colonia Riberas del Bravo.

    Del 20 al 22 de octubre, el CAM Móvil estará en el Plantel 7; los días 23 y 24 atenderá en el Plantel 9.

    El 25 de octubre ofrecerá sus servicios en Riberas del Bravo, frente al supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir.

    Asimismo, del 20 al 24 de octubre de 2025, también se contará con atención en la estación Aeropuerto de la Línea BRT-2.

    El CAM brindará atención de lunes, martes, miércoles y viernes en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que los jueves y sábados el horario será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    Durante estas jornadas, las y los estudiantes podrán realizar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta preferencial, con un costo de 30 pesos.

    Cabe destacar que la renovación se mantiene sin costo y que esta tarjeta es el único medio válido para abordar el JuárezBus.

