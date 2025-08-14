Llega a Ciudad Juárez el evento “Paella y Vino con Causa”

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Turismo, en colaboración con el Club Rotario Juárez Conecta, invita a la comunidad a disfrutar del evento “Paella y Vino con Causa”, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre en el Hotel Gamma de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- De acuerdo con Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la zona norte, este tipo de actividades buscan promover la gastronomía y la cultura que dan identidad a la comunidad chihuahuense, además de impulsar la oferta turística de la región y generar espacios de convivencia que fortalezcan el tejido social.

En el evento, además de una amplia muestra gastronómica de paellas, habrá catas de vino, música tradicional española y presentaciones de flamenco, con la participación de artistas como Edgar Huesca y Nara Berch.

Al ser una actividad con causa, todos los fondos recaudados se destinarán al proyecto conjunto con la Secretaría de Salud para la subvención de la Fundación Rotaria, enfocado en el tratamiento de enfermedades transmitidas por garrapatas.

Los recursos también permitirán al Club Rotario desarrollar actividades de concientización y prevención sobre este tipo de padecimientos.

El costo del boleto es de 900 pesos y se puede adquirir directamente en el Hotel Gamma, ubicado en la zona Pronaf de lunes a domingo, en un horario de las 9:00 a 18:00 horas.

La invitación está abierta para habitantes de todo el estado, así como para visitantes de Texas y Nuevo México.

