Llega a Ciudad Juárez el BMW Elegance In Motion Fashion Show

La elegancia automotriz y la alta costura se fusionarán en el BMW Elegance In Motion Fashion Show, un evento exclusivo que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto a las 8:00 de la noche en la agencia BMW de esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, destacó que esta iniciativa busca no solo impulsar el talento local, sino también generar una derrama económica significativa en la ciudad.

“Es un placer para nosotros hacer estos eventos donde la elegancia y la moda hacen historia. Queremos que el público descubra la perfección de la sinergia entre el lujo automotriz y la alta costura”, expresó.

Por su parte, Daniel Estevane, gerente de mercadotecnia de BMW, adelantó que durante la pasarela se presentarán tres de los modelos más exclusivos de la marca alemana: el BMW X7, el BMW XM y como protagonista especial, el BMW Serie 7, un vehículo de alta gama que incorpora detalles únicos como cristal de Swarovski y tecnología de vanguardia.

“BMW no solo vende autos, crea experiencias y forma parte de la comunidad celebrando el arte, la creatividad y la elegancia”, señaló.

La directora de Miss Chihuahua, Conny Blanco, resaltó que este tipo de colaboraciones refuerzan la proyección de Ciudad Juárez como espacio de talento y glamour.

Explicó que en la pasarela participarán cerca de 30 modelos, incluidas reinas de belleza de Chihuahua y Yucatán, quienes lucirán una colección diseñada por Hortensia Zazueta, de Velvet Fashion MX, inspirada en la atemporalidad y creada especialmente para este evento.

“Es un honor que no solo seamos un certamen de belleza, sino también un referente de derrama económica y cultural. Este evento fusiona moda, belleza y exclusividad, con el respaldo de BMW y de la Dirección de Desarrollo Económico”, puntualizó.

El BMW Elegance In Motion Fashion Show promete convertirse en una experiencia única en la frontera, donde el lujo automotriz se encontrará con la creatividad de la moda para brindar a los asistentes una noche de estilo y sofisticación.

