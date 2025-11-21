Llaman Segob y Agricultura al diálogo para evitar bloqueos de campesinos y transportistas

Publicidad - LB2 -

Organizaciones anuncian cierres carreteros en 25 estados y tomas de aduanas a partir del lunes 24 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A pocos días de que se realicen bloqueos carreteros y la toma de aduanas en distintos puntos del país, las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) hicieron un llamado al diálogo a las organizaciones campesinas y de transportistas, a fin de evitar afectaciones mayores en las vías de comunicación y en el intercambio comercial fronterizo.

En un comunicado conjunto emitido este viernes, ambas dependencias señalaron que el diálogo es la única vía legítima y efectiva para atender las demandas sociales, por lo que invitaron a los dirigentes de los colectivos convocantes a mantener abiertas las mesas de trabajo. Hasta el momento, no ha habido respuesta formal por parte de los líderes del movimiento, y todo indica que las movilizaciones siguen en pie para el próximo lunes 24 de noviembre.

Las organizaciones que convocan a la jornada nacional de bloqueos son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes informaron que las acciones de protesta ya contemplan participación en al menos 25 estados del país.

Entre las entidades con cierres confirmados se encuentran Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima, así como la Ciudad de México. Se prevé que las protestas afecten autopistas clave como la México–Querétaro, México–Toluca, México–Puebla, México–Pachuca, y México–Cuernavaca, entre otras vías de alto tránsito.

Además de los bloqueos en carreteras federales y accesos a la capital del país, los organizadores confirmaron que también se llevará a cabo la toma de aduanas fronterizas en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Piedras Negras y puntos estratégicos del estado de Tamaulipas, lo que podría impactar seriamente las actividades logísticas y el comercio internacional.

Los cierres están programados para iniciar a las 8:00 de la mañana del lunes, con la intención de mantener presión sobre el gobierno federal ante lo que califican como un abandono sistemático al campo mexicano y a los transportistas, así como una falta de apoyos frente al encarecimiento de combustibles, insumos agrícolas y deterioro de la infraestructura carretera.

Hasta ahora, no se ha revelado el número total de puntos de cierre ni la duración estimada de los bloqueos, pero los organizadores han anticipado que la cifra de entidades y municipios participantes podría aumentar en las próximas horas, conforme más grupos se sumen a la movilización.

Mientras tanto, autoridades federales reiteran su disposición al diálogo y han comenzado a establecer comunicación con gobiernos estatales y municipales para coordinar acciones preventivas y de seguridad, con el fin de minimizar afectaciones a la ciudadanía, especialmente en zonas de tránsito crítico y en los cruces fronterizos.

En Ciudad Juárez, se espera que la aduana y los accesos al puente internacional puedan verse afectados, por lo que se recomienda a transportistas y viajeros mantenerse atentos a los canales oficiales de información y tomar previsiones ante posibles interrupciones de servicio.

