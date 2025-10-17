Llaman a comerciantes de la Manuel Clouthier a sumarse a la Cruzada del Cambio

Publicidad - LB2 -

Como parte del programa Cruzada del Cambio, personal de distintas dependencias municipales llevó a cabo un recorrido por la avenida Manuel J. Clouthier, conocida como Jilotepec, para notificar a los comerciantes establecidos en la zona sobre las acciones que se realizan y a la vez invitarlos a sumarse a ellas para mejorar la imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih .– El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que este operativo forma parte del trabajo coordinado que se realiza de manera permanente entre las áreas de Servicios Públicos y dependencias normativas de la administración municipal.

“Continuamos trabajando; es un programa que no se ha detenido, al contrario, hemos estado incorporando más actividades y acciones. Hoy hicimos un nuevo recorrido para recordar a la ciudadanía que la Cruzada del Cambio tiene dos ejes principales: el operativo, que corresponde a Servicios Públicos a través de Parques y Jardines, Alumbrado y Limpia, enfocado en la limpieza y recuperación del orden y el normativo, que se encarga de la regulación de los negocios que se encuentran frente a las avenidas principales”, explicó.

Solís Kanahan detalló que recientemente se realizó una actividad similar en la avenida Aguirre Laredo, donde los comerciantes mostraron buena disposición para colaborar.

“Hoy repetimos este ejercicio en la Manuel Clouthier, conocida como Jilotepec, donde dependencias como Desarrollo Urbano, Protección Civil y Regulación Comercial hacen un recorrido conjunto para invitar a los locatarios a participar. Les pedimos principalmente tres cosas: mantener limpio el frente de sus negocios, revisar que cuenten con sus permisos y licencias vigentes y sumarse al mejoramiento de la imagen urbana, ya sea renovando su fachada, mejorando sus anuncios o contribuyendo con alguna acción extra”, añadió.

Por su parte, el director de la Administración de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez, señaló que este es el operativo número 69 del programa, que replica el trabajo realizado en otros sectores de la ciudad.

“Participan Protección Civil, Regulación Comercial, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. Vamos notificando a los comerciantes que tienen banquetas ocupadas o sucias, solicitándoles además sus licencias de funcionamiento y usos de suelo. Si encontramos alguna irregularidad, primero se entrega una notificación para que se acerquen a regularizarse; en caso de reincidencia, se procede conforme a lo establecido en el reglamento, incluso con la suspensión temporal del negocio”, explicó.

Rodríguez exhortó a los ciudadanos y comerciantes a mantener en buen estado sus frentes y a cumplir con los trámites correspondientes.

“El objetivo es tener una ciudad limpia, ordenada y con buena imagen. Invitamos a todos a sumarse a la Cruzada del Cambio para que juntos sigamos transformando Juárez”, concluyó.

