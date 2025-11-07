Llama Seguridad Vial a tomar precauciones por eventos y carreras este fin de semana en Juárez

Publicidad - LB2 -

Habrá operativos especiales en la zona de la Plaza de la Mexicanidad y otras avenidas clave de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución durante este fin de semana, debido a la realización de varios eventos masivos que implicarán operativos especiales en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en el área de la Plaza de la Mexicanidad, así como en importantes arterias viales donde se llevarán a cabo carreras pedestres organizadas por FEMAP y CANACO.

Este sábado 8 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, la empresa BRP llevará a cabo un evento especial en las inmediaciones de la Plaza de la Mexicanidad. Para ello, se desplegará un operativo con la participación de 12 agentes de Seguridad Vial que vigilarán el circuito que comprende las avenidas Plutarco Elías Calles, Rafael Pérez Serna y Heroico Colegio Militar. Aunque no habrá cierre total de vialidades, las autoridades recomiendan manejar con precaución en el área por el incremento de afluencia vehicular y peatonal.

El domingo 9 de noviembre, desde las 7:00 de la mañana, iniciará la carrera pedestre FEMAP. El circuito comprende calles como Rivas Guillén, Heroico Colegio Militar y Costa Rica, con término en la Plaza de la Mexicanidad. Para este evento se desplegarán 29 elementos de Seguridad Vial, con apoyo de 4 patrullas y 2 motocicletas, que resguardarán la seguridad de los participantes y coordinarán el tránsito.

Posteriormente, a las 8:00 de la mañana, arrancará la carrera de la CANACO, para la cual se instalará un operativo más amplio, compuesto por 49 elementos de Seguridad Vial. El recorrido abarca un circuito extenso que incluye avenidas como Henry Dunant, Humberto Lara Leos, Paseo Triunfo de la República, Plutarco Elías Calles, Ing. David Herrera Jordán, Adolfo López Mateos y Hermanos Escobar.

Ante estos eventos, la corporación municipal invita a los automovilistas a prever sus traslados, salir con tiempo suficiente y utilizar vías alternas cuando sea posible. También se pide respetar las indicaciones de los agentes viales, los señalamientos temporales y evitar conducir a exceso de velocidad.

El objetivo de estos operativos, precisó la Coordinación General de Seguridad Vial, es garantizar la seguridad de participantes y automovilistas, así como evitar incidentes durante el desarrollo de actividades recreativas que promueven la convivencia ciudadana. Bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, la dependencia continúa trabajando para fortalecer la conciencia y responsabilidad al transitar por las calles de Ciudad Juárez.

