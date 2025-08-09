Llama Seguridad Vial a juarenses a no combinar volante con alcohol

Publicidad - LB2 -

Por medio de una campaña de volanteo, la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a las familias juarenses a no manejar bajo los influjos de bebidas embriagantes.



Ciudad Juárez, Chih .- Fue en la intersección de la avenida Tecnológico y bulevar Manuel Gómez Morin en donde agentes de esta corporación se apostaron para entregar volantes a los conductores e invitarlos a divertirse con responsabilidad.

De igual manera se visitaron algunos negocios, en los cuales se exhortó a manejar con responsabilidad.

Lo anterior con la finalidad de reducir el indice de accidentes viales relacionados con este tema, toda vez que hasta la fecha se han registrado un total de 215 hechos viales con ebriedad.

El comandante Omar Silva, jefe del Departamento de Educación Vial, invitó a los guiadores a no ponerse detrás de un volante si van a consumir bebidas alcohólicas, ya que esto puede provocar percances viales considerables, los cuales en ocasiones pueden dejar decesos.

Se le recuerda a la comunidad que manejar en estado de ebriedad afecta el comportamiento y la concentración de las personas, disminuye la capacidad de reacción frente a un imprevisto e incluso puede llevar a no distinguir los colores del semáforo, aumentando las posibilidades de un incidente automovilístico.

De igual manera, la corporación sugiere no exceder los límites de velocidad, mantener una distancia considerable entre vehículos, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, así como evitar distracciones como el uso del teléfono celular.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

