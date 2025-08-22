Movil - LB1 -
    Llama Seguridad Vial a divertirse con responsabilidad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a manejar con responsabilidad y precaución, especialmente durante el fin de semana, y sobre todo por la noche, cuando aumenta la afluencia de personas en los centros de entretenimiento.

    Ciudad Juárez, Chih .- Por lo anterior, se invita a conducir con cortesía y respeto, respetando los límites de velocidad, utilizando el cinturón de seguridad y atendiendo siempre los señalamientos viales y las indicaciones de los policías viales. Estas acciones contribuyen a una movilidad más segura y a la reducción de percances.

    Asimismo, se hace un llamado a quienes consumen bebidas alcohólicas para que consideren alternativas de traslado, como el uso de plataformas de transporte (Uber, DiDi, taxis) o bien la designación de un conductor responsable, evitando así riesgos innecesarios.

    Combinar alcohol con exceso de velocidad resulta especialmente peligroso, ya que disminuye la capacidad de reacción, altera la percepción del entorno y multiplica las probabilidades de sufrir o provocar un accidente grave, además de implicar sanciones legales.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

