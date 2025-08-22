Llama Seguridad Vial a divertirse con responsabilidad

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a manejar con responsabilidad y precaución, especialmente durante el fin de semana, y sobre todo por la noche, cuando aumenta la afluencia de personas en los centros de entretenimiento.

Ciudad Juárez, Chih .- Por lo anterior, se invita a conducir con cortesía y respeto, respetando los límites de velocidad, utilizando el cinturón de seguridad y atendiendo siempre los señalamientos viales y las indicaciones de los policías viales. Estas acciones contribuyen a una movilidad más segura y a la reducción de percances.

Asimismo, se hace un llamado a quienes consumen bebidas alcohólicas para que consideren alternativas de traslado, como el uso de plataformas de transporte (Uber, DiDi, taxis) o bien la designación de un conductor responsable, evitando así riesgos innecesarios.

- Publicidad - HP1

Combinar alcohol con exceso de velocidad resulta especialmente peligroso, ya que disminuye la capacidad de reacción, altera la percepción del entorno y multiplica las probabilidades de sufrir o provocar un accidente grave, además de implicar sanciones legales.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.