Llama la OTV a reconocer las señales de seguridad del JuárezBus

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) hace un llamado a las y los usuarios para conocer las luces en las puertas de cada unidad, una de las funcionalidades de seguridad de los camiones del JuárezBus.

Ciudad Juárez, Chih .- Estas señales están ubicadas a un costado de las puertas, y son clave para prevenir accidentes.

Cuando la luz sea de color verde y de un sonido breve es cuando las puertas se abren, en ese momento los usuarios pueden subir o bajar con precaución.

La luz roja y el sonido continuo significan que las puertas están por cerrarse. Es momento de esperar y no intentar pasar.

Respetarlas garantiza un flujo ordenado al subir y bajar, para un viaje más seguro para todas y todos.

Asimismo, esperar unos segundos en la parada contribuye a la seguridad de toda la comunidad.

Para más información, JuárezBus pone a disposición la línea de atención (656) 852 7384 y sus redes sociales oficiales.

