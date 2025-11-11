Llama Canaco a denunciar secuestros tras asesinato del hijo de un empresario en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Pese a más de 100 víctimas en 2025, autoridades descartan presencia de bandas dedicadas exclusivamente a este delito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Luego del asesinato del hijo de un empresario local, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de secuestro, con el fin de que las autoridades puedan actuar y evitar nuevos hechos violentos.

El exhorto se dio tras el caso registrado a finales de octubre, cuando el hijo de un comerciante del sector de yonkes fue secuestrado. A pesar de que su familia pagó un rescate de 250 mil pesos, el joven fue asesinado y su cuerpo abandonado, maniatado y con la cabeza cubierta de plástico, en las inmediaciones del fraccionamiento La Cañada, entre las calles Ejido Cuauhtémoc y Ejido López Mateos. El hallazgo fue realizado por elementos de la Policía Municipal el 1 de noviembre.

- Publicidad - HP1

El hecho generó consternación entre el sector empresarial, y dos días después, la Unión de Yonkeros emitió un comunicado condenando el asesinato y exigiendo justicia a las autoridades. Desde entonces, se intensificaron los reclamos para esclarecer el crimen y fortalecer las acciones de prevención y combate al secuestro en la ciudad.

En entrevista, el líder de la Canaco informó que ya sostuvo una reunión con el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, en la que se acordó reforzar la coordinación entre la iniciativa privada y las autoridades, particularmente en la denuncia y seguimiento de delitos de alto impacto. Iván Pérez subrayó que sin la participación ciudadana en la denuncia, “es imposible avanzar en la persecución efectiva de estos crímenes”.

Sobre el caso específico del joven asesinado, Pérez destacó que cuatro personas ya fueron detenidas como presuntos responsables del secuestro, lo que consideró un logro en términos de respuesta policial. No obstante, reconoció que se desconoce si existen células organizadas dedicadas exclusivamente al secuestro en la región.

También informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso participa en la investigación, luego de establecerse que uno de los implicados es ciudadano estadounidense con residencia en Texas, lo que da al caso una dimensión binacional.

Por su parte, el reporte más reciente de la organización civil Alto al Secuestro revela que de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se registraron 96 secuestros en Ciudad Juárez, lo que equivale a 8 casos mensuales o aproximadamente dos por semana. A esta cifra aún se deben sumar los casos ocurridos en octubre y lo que va de noviembre, lo que elevaría el conteo por encima de 100 víctimas en lo que va del año.

A pesar de estas estadísticas, las autoridades descartan que haya bandas especializadas en secuestros operando en Ciudad Juárez. Sin embargo, para empresarios y organizaciones civiles, la percepción de inseguridad permanece alta, especialmente ante casos en los que las víctimas pierden la vida pese a haberse pagado un rescate.

El presidente de Canaco reiteró que la denuncia es fundamental para frenar estos delitos y evitar que queden impunes. “Necesitamos confiar en nuestras instituciones, pero también exigirles resultados. El silencio sólo protege al delincuente”, concluyó.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.