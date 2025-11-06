Listo el operativo de seguridad para el Buen Fin 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 4,500 negocios participarán en la jornada comercial que se realizará del 13 al 17 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades municipales y estatales presentaron la estrategia de seguridad que será implementada durante el Buen Fin 2025 en Ciudad Juárez, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y ordenado para consumidores y comerciantes durante la jornada comercial más importante del año, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

- Publicidad - HP1

El operativo contempla la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Coordinación de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en conjunto con representantes del sector comercial local, quienes confirmaron que 1,490 negocios registrados y más de 4,500 afiliados estarán participando en esta edición.

Durante la rueda de prensa, Arturo Rivera Barreno, director operativo de Seguridad Vial, explicó que se establecerán dispositivos especiales en las zonas de mayor concentración de compradores, con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular y evitar congestionamientos en avenidas principales, centros comerciales y zonas peatonales.

“El propósito es que las personas puedan salir a realizar sus compras con las menores molestias posibles, sin riesgos ni complicaciones. Es un operativo pensado en la seguridad y comodidad de la ciudadanía”, afirmó Rivera Barreno.

Por su parte, Víctor Saucedo, representante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detalló que habrá presencia permanente de agentes en todos los centros comerciales de la ciudad durante los cinco días del Buen Fin. Añadió que se utilizarán herramientas tecnológicas y personal táctico para reforzar la vigilancia, disuadir delitos y responder de manera inmediata ante cualquier incidencia.

En representación del Gobierno del Estado, Hugo Armando Parada Ramírez, director operativo de la SSPE, puntualizó que la seguridad es una responsabilidad permanente y no limitada a eventos específicos. “La seguridad no puede ser temporal; debe ser una constante en la vida de los juarenses. Nuestra presencia se mantendrá, no solo durante el Buen Fin, sino todo el año”, sostuvo.

El operativo también incluirá recorridos pie-tierra, patrullajes preventivos, vigilancia con cámaras urbanas, así como monitoreo desde el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI). Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener medidas básicas de seguridad personal, como evitar portar grandes cantidades de efectivo o realizar compras en sitios no verificados.

Los representantes empresariales agradecieron el respaldo institucional y subrayaron la importancia de garantizar un entorno seguro que permita fomentar el consumo responsable y apoyar al comercio formal. Se espera que esta edición del Buen Fin genere una derrama económica significativa para la región, además de fortalecer la reactivación económica local.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.