Limpian parque y mejoran entorno del mercado Los Alcaldes con la Cruzada por tu Mercado

Dependencias municipales trabajan en conjunto con comerciantes para mejorar imagen y servicios en mercados públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa municipal Cruzada por tu Mercado, personal de la Dirección de Regulación Comercial intervino este viernes el entorno del mercado Los Alcaldes, ubicado en la calle Manuel Quevedo Reyes y René Mascareñas, con una jornada de limpieza, atención a comerciantes y rehabilitación de espacios públicos, en coordinación con diversas dependencias del Ayuntamiento.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara, explicó que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mercados públicos de Ciudad Juárez, escuchando directamente las inquietudes de los locatarios y mejorando las condiciones tanto para los comerciantes como para los visitantes. Señaló que estas acciones se están replicando en diferentes puntos de la ciudad como parte de una estrategia integral para dignificar estos espacios económicos y sociales.

Durante la jornada, varias áreas del gobierno municipal se sumaron a los trabajos. La Dirección de Ecología ofreció el servicio gratuito de engomado para vehículos, mientras que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevó a cabo una campaña de esterilización, vacunación y colocación de microchips para perros y gatos, respondiendo a las necesidades de los vecinos de la zona.

Obras Públicas realizó labores de bacheo y nivelación de zanjas para evitar el estancamiento de agua, una problemática frecuente en zonas comerciales. Por su parte, Servicios Públicos efectuó una limpieza integral del parque aledaño al mercado, conocido como parque de Los Alcaldes, mejorando el entorno y la imagen del sector.

En materia de vialidad, la Coordinación de Seguridad Vial, a través de su Dirección de Control de Tráfico, ejecutó trabajos de señalización, marcación de ejes centrales para la correcta circulación vehicular, pasos peatonales y pintura de rampas de acceso para personas con discapacidad, con el fin de garantizar mayor seguridad para comerciantes y visitantes.

Gloria Valdez, representante de los locatarios del mercado, agradeció a las autoridades por las acciones implementadas. “Estamos haciendo muy buen equipo con el director de Regulación Comercial y agradecemos todos los comerciantes por las mejoras que se están llevando a cabo en el mercado Los Alcaldes”, expresó, reconociendo el impacto positivo que han tenido estas intervenciones en la actividad comercial.

El programa Cruzada por tu Mercado es parte de un esfuerzo del Gobierno Municipal para revitalizar los mercados públicos, espacios clave para el sustento de cientos de familias y puntos de convivencia comunitaria. Las autoridades locales reiteraron su compromiso de continuar con estas jornadas en distintos sectores de Ciudad Juárez, promoviendo el orden, la limpieza y la reactivación económica desde lo local.

