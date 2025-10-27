Limpian camellón central de la Carretera Panamericana

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Parques y Jardines realiza trabajos de limpieza y mantenimiento del camellón central de la Carretera Panamericana, como parte de las acciones complementarias y de preparación para las actividades del próximo 2 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas municipales se encuentran realizando labores de retiro de maleza, barrido manual y recolección de residuos.

“Estas acciones forman parte de los trabajos previos al Día de Muertos, con los que buscamos mantener en buen estado las principales vialidades de la ciudad, ofreciendo una mejor imagen urbana para quienes transitan por la zona”, explicó Zamarrón Saldaña.

El funcionario destacó que los trabajos se suman a las labores regulares de mantenimiento que se realizan de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en buenas condiciones los espacios públicos y áreas verdes.

