Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 27, 2025 | 16:20
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Limpian camellón central de la Carretera Panamericana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección de Parques y Jardines realiza trabajos de limpieza y mantenimiento del camellón central de la Carretera Panamericana, como parte de las acciones complementarias y de preparación para las actividades del próximo 2 de noviembre.

    Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas municipales se encuentran realizando labores de retiro de maleza, barrido manual y recolección de residuos.

    “Estas acciones forman parte de los trabajos previos al Día de Muertos, con los que buscamos mantener en buen estado las principales vialidades de la ciudad, ofreciendo una mejor imagen urbana para quienes transitan por la zona”, explicó Zamarrón Saldaña.

    - Publicidad - HP1

    El funcionario destacó que los trabajos se suman a las labores regulares de mantenimiento que se realizan de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en buenas condiciones los espacios públicos y áreas verdes.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    EL PODCAST 084 | La Mejor del Mundo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Dale like, comenta y comparte este episodio.
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Arranca la temporada Otoño – Invierno 2025 de la Liga Villahermosa

    Este fin de semana la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Villahermosa inauguró su...
    Juárez / El Paso

    “Para ruinas, prefiero las de Paquimé”: Pérez Cuéllar

    El alcalde mencionó que revisará con el secretario del Ayuntamiento la posibilidad de emitir...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.