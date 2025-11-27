Liberan productores los cruces Palomas, Guadalupe y Jerónimo-Santa Teresa en señal de diálogo

Publicidad - LB2 -

Bloqueos fueron retirados tras instrucciones desde CDMX como muestra de buena voluntad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Luego de más de 72 horas de interrupciones en rutas comerciales clave, agricultores y transportistas liberaron este jueves los accesos a la aduana de Ciudad Juárez y reabrieron el paso en tres de los principales cruces fronterizos del estado: Guadalupe-Tornillo, Jerónimo-Santa Teresa y Puerto Palomas.

La medida fue anunciada por líderes del movimiento como un gesto de apertura dentro de las negociaciones que se desarrollan en la Ciudad de México con el Gobierno federal.

La instrucción, según informaron participantes del plantón, provino del exdiputado federal Eraclio Rodríguez, uno de los principales representantes del movimiento campesino ante las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura. Las autoridades federales y los productores han sostenido encuentros para discutir los puntos centrales del pliego petitorio que motivó las movilizaciones a nivel nacional.

“Se decidió liberar los cruces como un acto de buena voluntad mientras continúan las negociaciones. Esto no significa que el conflicto esté resuelto, sino que estamos confiando en que haya avances concretos”, indicó uno de los voceros en el sitio de la aduana juarense, donde permanecían instalados desde el pasado lunes.

Pese al retiro de estos bloqueos, los cruces internacionales de Córdova-Américas y Zaragoza, en Ciudad Juárez, permanecen cerrados a las actividades de importación y exportación.

Estos puntos continúan bajo protesta en espera de que las autoridades federales respondan formalmente a las demandas del sector agrícola, que mantiene su postura en contra de las políticas actuales sobre comercio y gestión hídrica.

Los agricultores han reiterado tres demandas principales: el aumento del precio de garantía para el maíz, el rechazo a la reforma a la Ley General de Aguas propuesta por el Ejecutivo federal, y la exclusión de los granos básicos de los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que los actuales esquemas de libre comercio afectan la competitividad del campo nacional frente a las importaciones extranjeras.

Los bloqueos comenzaron a principios de semana en varios estados del norte del país, entre ellos Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, y han provocado afectaciones al comercio internacional, principalmente en los sectores agrícola, automotriz y de transporte de carga.

En Chihuahua, los puntos más afectados han sido los puentes fronterizos y tramos carreteros estratégicos para la exportación.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura definitiva respecto a los compromisos que podrían asumirse en respuesta al movimiento, pero los productores han advertido que, en caso de no llegar a acuerdos, podrían reinstalar los bloqueos en los próximos días.

Mientras tanto, el sector empresarial y las cámaras industriales de la región han urgido una pronta solución que permita restablecer por completo la dinámica económica en la frontera.

