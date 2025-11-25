Liberan bloqueo del kilómetro 20 en Ciudad Juárez y otros tramos carreteros

Publicidad - LB2 -

La SICT reporta que solo permanece cerrada la carretera Chihuahua-Delicias tras las protestas del sector agrícola.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Tres de los cuatro tramos carreteros que permanecían bloqueados en Chihuahua como parte de las protestas nacionales de productores agrícolas y transportistas fueron liberados la mañana de este martes, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre los puntos reabiertos se encuentra el kilómetro 20 en Ciudad Juárez, uno de los accesos clave a esta frontera.

De acuerdo con la dependencia federal, los bloqueos que persistían desde el lunes 24 de noviembre comenzaron a levantarse de forma paulatina durante las primeras horas de este martes. Aún se mantiene cerrada la carretera Chihuahua-Delicias, donde las organizaciones agrarias continúan con la manifestación en exigencia de un precio de garantía justo para el maíz y el retiro de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.

Los tramos liberados incluyen Jiménez-Zavalza, el acceso norte a Ciudad Juárez en el kilómetro 20 y la carretera Janos-Ascensión, donde los manifestantes permitieron el restablecimiento del flujo vehicular tras varias horas de diálogo con las autoridades. Estas vías representan rutas estratégicas para el tránsito de mercancías, transporte agrícola y movilidad local en la región norte del estado.

Las movilizaciones fueron convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con el respaldo de diversas organizaciones de transportistas, en respuesta a lo que califican como falta de atención efectiva a las problemáticas del sector rural. Sus principales demandas incluyen un aumento en el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada, la exclusión de granos básicos del T-MEC y la cancelación de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que —según señalan— podría abrir paso a una mayor privatización del recurso.

Mientras tanto, los líderes del movimiento sostienen este martes una reunión en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde buscan alcanzar acuerdos que permitan el retiro total de los bloqueos aún activos en otros estados del país. Autoridades federales han reiterado su disposición al diálogo, aunque han pedido que las manifestaciones no afecten el derecho al libre tránsito ni interrumpan actividades esenciales.

La SICT exhortó a los automovilistas y transportistas a estar atentos a las indicaciones en carretera, debido a que las condiciones podrían modificarse de forma repentina. Además, informó que se mantiene vigilancia en los puntos previamente afectados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y dar seguimiento al desarrollo de las negociaciones a nivel federal.

En tanto, organizaciones campesinas en Chihuahua han advertido que, si no hay avances sustanciales en la mesa de diálogo con el Gobierno de México, las movilizaciones podrían reanudarse. Por ahora, el levantamiento de los bloqueos representa una tregua momentánea en un conflicto que visibiliza nuevamente las tensiones estructurales del campo mexicano.

