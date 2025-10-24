Le toma protesta el Alcalde al Consejo Municipal de Nomenclatura y Patrimonio Cultural

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, en la cual se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos consejeros.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el acto, los miembros del consejo protestaron cumplir y hacer cumplir el reglamento con responsabilidad, honestidad y transparencia, quedando formalmente instalado el órgano colegiado.

En la sesión se analizó y aprobó por unanimidad el proyecto de convocatoria para el otorgamiento de la Presea “Fray García de San Francisco” 2025, con motivo del 366 aniversario de la fundación de la ciudad.

Para el otorgamiento de la presea podrán participar personas físicas o morales residentes de Juárez que hayan realizado aportaciones valiosas en beneficio de la comunidad, en ámbitos como la ciencia, el arte, la promoción de valores, actividades cívicas y comunitarias, o acciones que fortalezcan la buena imagen de la ciudad, detalló el regidor José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural.

Las propuestas deberán presentarse del 27 de octubre al 24 de noviembre en las oficinas del regidor Padilla, en la Coordinación de Regidores situada en el tercer piso ala sur de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Cada proponente contará con un máximo de 5 minutos para exponer su propuesta el 26 de noviembre, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo.

La presea será entregada en Sesión Solemne de Cabildo el 8 de diciembre en el Centro Municipal de las Artes (CMA), como reconocimiento público a quienes con su labor o trayectoria contribuyen al bienestar de los juarenses.

En la sesión participaron 12 integrantes del Consejo, alcanzando el quórum legal. Entre los asistentes se encontraron representantes de dependencias municipales, estatales y de organismos culturales, así como integrantes del Ayuntamiento y la academia.

