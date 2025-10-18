Las obras son para mejorar la vida de los juarenses: Pérez Cuéllar

Con el propósito de ofrecer a la comunidad espacios dignos y seguros para la convivencia, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó los trabajos de rehabilitación del parque Los Custodios, ubicado en la colonia Fray García de San Francisco.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la visita, el alcalde destacó que se trata de una intervención integral que transforma el entorno y fortalece la cohesión vecinal, al generar áreas adecuadas para la recreación y el deporte.

En el lugar se construyeron andadores, una cancha de usos múltiples; además se instaló un gimnasio al aire libre, juegos infantiles y mobiliario urbano como bancas, mesas de picnic y botes de basura. Para hacer más atractivo el espacio, se colocó pasto sintético de colores en las zonas de gimnasio y recreación infantil.

Los trabajos representaron una inversión de 3 millones 317 mil pesos, aplicados a través del Programa de Participación Ciudadana, gracias a la organización de los vecinos que gestionaron las mejoras para su comunidad.

El Presidente Municipal señaló que en este sector se han realizado obras que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias, pero reconoció que aún quedan acciones por concretar, por lo que su administración continuará trabajando en beneficio de las colonias que durante años estuvieron en el abandono.

En la entrega participaron Víctor Valencia, coordinador de Atención Ciudadana del Suroriente; Luis Fernando Rodríguez Giner, director general de Centros Comunitarios; Daniel González García, director de Obras Públicas; Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana; y la síndica, Ana Carmen Estrada García.