    octubre 2, 2025 | 13:26
    octubre 2, 2025 | 13:26
    Juárez / El Paso

    Lanzan convocatoria para participar en el “Memorial por la Verdad y la Justicia”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó la convocatoria para participar en el Memorial por la Verdad y la Justicia, dirigida a madres de hijas víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- En rueda de prensa, Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, dio a conocer que esta iniciativa es impulsada por madres y familiares de víctimas de feminicidio, desaparición forzada y desaparición por particulares, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, la regidora María Dolores Adame y el IMM.

    El proyecto se llevará a cabo en el Campo Algodonero y será un espacio físico y simbólico que muestre, a través de una línea del tiempo, la incansable lucha de las madres por el acceso a la justicia ante los casos de sus hijas, así como la lucha de los y las familiares de las víctimas de desaparición desde 1960, comentó la titular del IMM.

    Asimismo, destacó que se trata un proceso participativo, digno y respetuoso que busca representar la lucha de manera colectiva e individual, de modo que las personas participantes puedan expresarse libremente.

    “Con ello, abonamos a la construcción de la memoria histórica y nos posicionamos en contra de la negación de los hechos, ya que desde el Instituto tenemos claro que debemos seguir trabajando hasta alcanzar la garantía de la no repetición de las violencias y violaciones de derechos humanos”, puntualizó.

    La asistente particular de Dirección del IMM, Astrid Ovando, mencionó que la primera reunión informativa se llevará a cabo el día martes 7 de octubre en el Memorial Campo Algodonero.

    “Para quienes gusten participar y tengan problemas con el traslado, sepan que el Instituto Municipal de las Mujeres contará con transporte disponible para acompañarles. La salida es a las 9:00 de la mañana desde las instalaciones de la Unidad Centro del IMM”, agregó.

