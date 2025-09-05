Lanzan convocatoria para el Premio Estatal Chihuahua Emprende

Convocan a Premio Estatal Chihuahua Emprende en sus cinco categorías.
Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), convoca al Premio Estatal Chihuahua Emprende, un reconocimiento para impulsar las empresas y proyectos más innovadores, tradicionales y con impacto social.
Guillermo Quintana, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de SIDE, dijoque el premio busca destacar el talento y la visión de los emprendedores chihuahuenses, al ofrecer un incentivo económico significativo para continuar su crecimiento.
Los participantes tendrán la oportunidad de competir por premios en efectivo de 100 mil pesos para el primer lugar y 50 mil pesos para el segundo, ambos en cada una de las cinco categorías.
Las categorías se basaron en la diversidad de los emprendedores del estado: Emprendimiento Visionario, Emprendimiento Tradicional, Mujer Emprendedora, Emprendimiento Sostenible y Emprendimiento con Impacto Social. La convocatoria sigue abierta hasta el 20 de octubre.
Las personas interesadas pueden obtener más detalles y registrar sus proyectos escaneando el código QR disponible en el material de difusión o visitando el sitio web oficial: www.chihuahua.com.mx/emprende, para descargar la convocatoria y postular su proyecto.
El Premio Estatal Chihuahua Emprende impulsa un ecosistema emprendedor robusto y dinámico, fomenta la competitividad y la innovación. La SIDE invita a todos los emprendedores que dejan huella a que participen y muestren su potencial.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.