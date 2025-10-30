Lamenta alcalde fallecimiento de Don Héctor Mejía

Publicidad - LB2 -

En su cuenta de Faceboock, el edil mandó un mensaje a los familiares del ex funcionario, quien murió este jueves a causa de una enfermedad que padecía desde hace tiempo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó el fallecimiento de Héctor Mejía Gutiérrez, figura prominente con una trayectoria de 29 años al servicio de la seguridad pública en la frontera, el estado y el país.

“Lamentó profundamente el fallecimiento de Héctor Mejía Gutiérrez, un hombre que dedicó su vida al servicio y la seguridad de nuestro país”, escribió el alcalde en su cuenta de faceboock.

“Su trayectoria de casi tres décadas en distintas instituciones refleja el compromiso, la lealtad y el amor por México que siempre lo distinguieron”, añadió.

Agregó que su ejemplo dejó una huella en la formación de nuevas generaciones de elementos de seguridad.

“En Ciudad Juárez, su legado permanecerá vivo en todos quienes reconocemos su invaluable labor. A sus familiares y seres queridos, les expreso mi más sincero pésame y toda mi solidaridad en este difícil momento”, concluyó.

Héctor Mejía Gutiérrez desempeñó una larga carrera en el servicio público, ocupando cargos de alto nivel en diferentes administraciones.

Entre su experiencia destaca:

• Inspector General de la Policía Municipal de Juárez (1983-1986).

• Director General de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (1992-1998).

• Asesor en Seguridad Pública estatal (1998-2004).

• Director de seguridad de la campaña a la Presidencia de la República de Manuel J. Clouthier (1988).

• Director de Seguridad y Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (2006-2012).

Además, Mejía Gutiérrez fue diputado federal y delegado del Partido Acción Nacional (PAN), donde también fungió como asesor durante varios años.

