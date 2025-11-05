Lamenta alcalde Cruz Pérez Cuéllar acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El edil juarense condenó el hecho y llamó a erradicar prácticas que vulneran la intimidad de las personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su condena y rechazo al acoso que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un recorrido realizado este martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El edil calificó el hecho como lamentable y reiteró la necesidad de trabajar desde todos los niveles de gobierno para prevenir este tipo de conductas.

“Lo lamentamos mucho. Tenemos que trabajar para evitar este tipo de prácticas”, expresó Pérez Cuéllar al ser consultado sobre el incidente, en el que un hombre en estado de ebriedad invadió el espacio personal de la mandataria mientras se dirigía a pie de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública.

El caso generó una reacción inmediata por parte de la presidenta Sheinbaum, quien presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, subrayando que este tipo de agresiones no deben normalizarse ni permitirse, independientemente del cargo que una mujer ocupe. El presunto responsable fue detenido por elementos de seguridad tras el incidente.

Pérez Cuéllar manifestó que el acoso constituye una violación a la intimidad y la dignidad de las personas, por lo que consideró urgente fortalecer la cultura del respeto y avanzar en políticas que garanticen la seguridad de las mujeres en todos los espacios públicos.

El hecho ha provocado múltiples expresiones de solidaridad a nivel nacional, tanto de figuras políticas como de organizaciones civiles, que coinciden en la necesidad de sancionar este tipo de actos y reforzar los mecanismos de prevención y atención a víctimas de acoso, ya sea en la calle, en el ámbito laboral o en espacios de representación política.

En su declaración, la presidenta Sheinbaum recalcó que “nadie tiene derecho a vulnerar el espacio personal de una mujer” y solicitó a la Secretaría de las Mujeres revisar si el acoso se encuentra tipificado como delito penal en todas las entidades del país. También anunció el impulso de una campaña nacional de respeto hacia las mujeres.

Desde Ciudad Juárez, el alcalde reiteró su respaldo a la presidenta de la República y subrayó el compromiso de su administración con la lucha contra la violencia de género, en una ciudad donde históricamente este tema ha sido una de las principales demandas sociales.

