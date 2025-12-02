La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Publicidad - LB2 -

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas advierten que el aire contaminado ya satura consultorios y hospitales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) — La contaminación atmosférica en Ciudad Juárez no solo se percibe en el horizonte o en los registros de los monitores. También se manifiesta en consultorios médicos, salas de espera y hospitales saturados.

Juárez enferma

El aumento de atenciones respiratorias coincide con los periodos de mayor presencia de polvo, variaciones extremas de temperatura y concentraciones elevadas de partículas finas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez acumuló 110,930 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) entre enero y el 27 de octubre de 2025, convirtiéndose en el municipio con mayor incidencia en todo el estado.

Estas infecciones incluyen rinitis, faringitis, bronquitis y laringitis, padecimientos que se agravan por la exposición frecuente al polvo, el polen y los contaminantes del tráfico vehicular.

La exposición prolongada a partículas PM10 y PM2.5 provoca inflamación de las vías respiratorias, reduce la capacidad pulmonar y favorece infecciones que, sin tratamiento adecuado, pueden derivar en enfermedades crónicas.

En entrevista, la directora de Salud del Municipio, Daphne Santana, explicó que el clima árido, el polvo, la contaminación y los cambios bruscos de temperatura generan un ambiente ideal para el desarrollo de infecciones respiratorias.

Señaló que estas condiciones se agravan cuando las partículas permanecen suspendidas durante días, y advirtió que, si aumenta la contaminación o se reducen los programas preventivos, podría registrarse una:

“cascada de consultas, internamientos y complicaciones médicas.”

De acuerdo con especialistas del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ, las partículas PM10 irritan la mucosa respiratoria, mientras que las PM2.5 pueden alcanzar los alvéolos pulmonares e ingresar al torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de infecciones, enfermedades cardiovasculares y cuadros respiratorios severos.

El efecto sobre la atención médica es inmediato:

mayor demanda de consultas, saturación hospitalaria en periodos críticos y aumento en el gasto de medicamentos, en un sistema de salud que ya enfrenta limitaciones estructurales y una población creciente.

La controversia

Ante este panorama, la verificación vehicular ha generado una disputa pública por sus costos, alcances y atribuciones institucionales, luego de que el programa municipal establece un precio de 339.43 pesos.

Este cobro está regulado por la Ley de Ingresos y su aplicación depende mayoritariamente de centros concesionados, supervisados por la Dirección de Ecología del Municipio.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció desde agosto que:

“no habría retenes” y que el engomado únicamente se solicitaría cuando un conductor cometiera una infracción vial. Además, habría flexibilidad para sancionados a fin de facilitar el cumplimiento sin operativos extraordinarios.

Desde el Congreso del Estado, la diputada Xóchitl Contreras cuestionó el costo del engomado, argumentando su preocupación por la calidad del aire, pero señalando que se trata de una medida recaudatoria. Propuso entonces reducir el precio del holograma.

Aunque su propuesta contempla reducir el costo en Ciudad Juárez, no establece que otros municipios del estado deban implementar la verificación vehicular, a pesar de que esta se encuentra tipificada en la Ley Estatal de Transporte del estado de Chihuahua.

Al cuestionarla para ADN, dijo que su iniciativa busca establecer un:

“tope al impuesto para no abusar del ciudadano”, aunque quedaría a criterio de cada municipio aplicar o no el cobro.

“La ley es aplicable y la pueden ejercer… quién la guste ejercer, quién la quiera ejercer… ¿no sé si me explico?”, declaró.

Hizo una comparación con el municipio de Guadalupe y Calvo, donde el engomado cuesta 220 pesos por unidad, conforme a su propia Ley de Ingresos local.

No obstante, esta comparación resulta poco representativa, ya que en dicho municipio no se cuenta con equipo certificado ni sistemas técnicos homologados para medir emisiones contaminantes. Las pruebas se realizan de forma empírica, sin tecnología especializada ni parámetros avalados por instancias ambientales, lo que limita la eficacia real del control vehicular.

Además, el tamaño del parque vehicular en Guadalupe y Calvo es considerablemente menor que en Ciudad Juárez, por lo que tanto la operación como los costos y necesidades del programa no son comparables entre ambos contextos.

Respecto a la falta de verificación en otros municipios del estado —incluida la capital— y su impacto en la reducción de contaminantes, Contreras señaló que la responsabilidad recae en cada ayuntamiento, aunque la obligación está establecida por ley estatal.

Agregó que los municipios grandes como Chihuahua y Juárez cuentan con estudios elaborados por autoridades locales e instituciones educativas que permiten:

“analizar los niveles de contaminación y decidir si se justifica el cobro.”

Durante su exposición, Contreras afirmó que ciudades del primer mundo, como El Paso, Texas, dejaron de cobrar por el engomado ecológico.

Sin embargo, esto es incorrecto: según el Texas Department of Public Safety (DPS) y el Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV), la inspección vehicular en El Paso sigue siendo obligatoria para registrar o renovar placas, con un costo de entre 11.50 y 18.50 dólares (entre 218 y 351 pesos, según la cotización de noviembre de 2025).

Aunque en Texas no hay multas económicas directas, los vehículos que no aprueban la inspección no pueden circular ni obtener registro legal, lo que convierte esta medida en un requisito indispensable.

El director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, explicó que el precio del engomado está fijado por la Ley de Ingresos, y que los centros de verificación son operados por particulares.

Cada concesionario debe cubrir los costos de operación, personal y equipos especializados valuados en más de 300 mil pesos, ya que el Municipio no cuenta con capacidad propia para cubrir toda la demanda.

El debate legislativo también incluyó estimaciones de recaudación. La diputada sostuvo que el Municipio podría obtener más de 71 millones de pesos por concepto de engomados, mientras que la administración municipal proyectó una captación de 84.8 millones con una meta de 250 mil vehículos verificados.

Sin embargo, ambas cifras resultan imprecisas, ya que el total recaudado no ingresa íntegramente a las arcas municipales. De acuerdo con fuentes consultadas, el monto que efectivamente llega al Municipio por concepto de engomados, bajo ese volumen de verificación, no rebasa los 35 millones de pesos.

Esto se debe a que el recurso obtenido se distribuye entre el gobierno local y los centros de verificación concesionados.

A pesar de que parte del ingreso municipal se destinaría —según lo proyectado— al sistema de riego y reforestación del parque El Chamizal, el remanente disponible es significativamente menor al monto total mencionado en el debate legislativo, debido al esquema mixto de operación del programa.

Sin embargo, el desacuerdo político contrasta con un punto común:

las partículas contaminantes siguen elevadas y las enfermedades respiratorias continúan en aumento.

Posibles soluciones

La mejora de la calidad del aire en Ciudad Juárez requiere intervenciones puntuales respaldadas por instituciones científicas y sanitarias, así como recursos públicos y coordinación intergubernamental.

El doctor Adrián Vázquez, del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ, indicó que la pavimentación de zonas críticas reduciría significativamente la presencia de PM10 durante los meses de viento intenso.

Comentó que, a nivel urbano, la UACJ desarrolla modelos numéricos de dispersión que permiten anticipar eventos de tolvanera y acumulación de partículas, con el fin de estimar en tiempo real el desplazamiento de contaminantes en el Paso del Norte.

Estas herramientas permiten generar alertas tempranas y apoyar a las autoridades de salud y protección civil para emitir avisos y coordinar medidas preventivas en días críticos.

Por su parte, la Dirección de Ecología recomendó reforzar programas de limpieza en avenidas y el control de suelos expuestos, sobre todo en zonas donde los monitores registran mayor presencia de polvo.

César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que estas acciones disminuyen la resuspensión de partículas, uno de los principales detonantes de episodios críticos.

Asimismo, Daphne Santana, de la Dirección de Salud Municipal, reiteró que un incremento en los niveles de contaminación o una disminución en los programas preventivos podría generar una:

“cascada de consultas e internamientos por infecciones respiratorias.”

De acuerdo con el reporte Global Air Quality Guidelines (2021) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reducir la exposición a PM10 y PM2.5 requiere acciones territoriales como:

Pavimentación de calles

Control de polvo suelto

Mantenimiento de vialidades

Reducción de emisiones vehiculares mediante inspecciones periódicas

mediante Mejora del transporte público

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda además:

Fortalecer los sistemas locales de monitoreo atmosférico

Ampliar la instalación de sensores en zonas críticas

Compartir datos en tiempo real con la población

La frontera que respira también enferma. Cada tolvanera, cada ráfaga de viento y cada día con partículas elevadas confirman que la calidad del aire ya no es solo un problema ambiental, sino un asunto de salud pública.

Ciudad Juárez enfrenta un escenario en el que clima, tránsito, crecimiento urbano y geografía operan de forma conjunta. Y aunque existen mediciones, la solución no depende de un solo actor ni de un solo nivel de gobierno.

Lo que está en juego no es un holograma ni un impuesto: es la salud de MILLONES de personas.

El aire no distingue fronteras ni colores partidistas, pero sí deja huella en la población.

En una frontera donde todo se mueve, la única constante ha sido el polvo. Mientras la ciudad discute costos y competencias, las partículas siguen suspendidas y los hospitales siguen atendiendo sus consecuencias.

El futuro de la calidad del aire dependerá de decisiones sostenidas en pavimentación, monitoreo, prevención médica, reducción de emisiones y coordinación regional.

Aunque ninguna solución será inmediata, cada acción puede marcar la diferencia, porque el aire que se respira en Juárez es el mismo que cruzará la frontera en minutos.

Mientras esta situación no cambie, la frontera continuará respirando la misma historia… pero aún puede reescribirse.

