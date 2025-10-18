Juárez es protagonista del segundo piso de la Cuarta Transformación”: Rinde Alejandro Pérez Cuéllar su primer informe legislativo

Publicidad - LB2 -

El diputado federal destacó avances en justicia, seguridad, bienestar social y desarrollo económico para la frontera norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante cientos de asistentes, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar presentó su primer informe legislativo, en el que destacó las principales reformas impulsadas desde la Cámara de Diputados durante el primer año de su gestión, así como los proyectos desarrollados en territorio juarense.

El legislador, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, afirmó que su trabajo se alinea con el mandato ciudadano de construir el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hace más de siete años comenzó una transformación profunda que cambió el rumbo del país. Hoy nos toca consolidarla, con honestidad, convicción y resultados”, expresó Pérez Cuéllar.

Durante su mensaje, enumeró las reformas de mayor impacto aprobadas por el Congreso, entre ellas:

Reforma al Poder Judicial , que establece el Tribunal de Disciplina Judicial y plazos claros para la resolución de sentencias.

, que establece el Tribunal de Disciplina Judicial y plazos claros para la resolución de sentencias. Fortalecimiento de la Guardia Nacional , con 130 mil elementos y 593 cuarteles, así como un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia y coordinación.

, con 130 mil elementos y 593 cuarteles, así como un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia y coordinación. Garantía constitucional de salario mínimo por encima de la inflación , y de un ingreso digno para maestras, médicos, enfermeras y policías.

, y de un ingreso digno para maestras, médicos, enfermeras y policías. Reconocimiento del derecho a una pensión para personas con discapacidad permanente.

Reforma en materia de vivienda, que permite a los trabajadores rentar y luego adquirir viviendas construidas por Infonavit.

El legislador subrayó tres propuestas clave surgidas desde Ciudad Juárez:

Creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, para modernizar infraestructura y atender la migración con dignidad. Ampliación del decreto de regularización de autos de procedencia extranjera, que otorga certeza jurídica a miles de familias. Medidas arancelarias para proteger a productores ganaderos nacionales frente a importaciones desleales.

En el plano local, Pérez Cuéllar resaltó los programas sociales y ambientales implementados junto a organizaciones y autoridades municipales, especialmente el plan permanente de reforestación de Juárez, con la meta de plantar 30 mil árboles hacia 2027.

“No solo se trata de sembrar árboles, sino de hacerlos sobrevivir. Queremos que cada avenida y camellón refleje el compromiso de Juárez con su medio ambiente”, afirmó.

El diputado también agradeció el apoyo del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y de las y los juarenses que han respaldado su trabajo en territorio.

“El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. La transformación no se decreta, se construye todos los días con honestidad, entrega y amor por el pueblo”, concluyó.

El evento se realizó en la Plaza Benito Juárez, donde el legislador recordó que el mismo espacio fue punto de partida para las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, símbolo —dijo— de la esperanza que sigue transformando a México desde la frontera.