Juarenses disfrutaron del grupo Cañaveral previo al informe

Publicidad - LB2 -

Canciones como “Tiene espinas el rosal” y “No te voy a perdonar” del grupo Cañaveral, es parte del repertorio que las y los fronterizos disfrutan esta tarde previo al primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar del periodo 2024-2027.

Ciudad Juárez, Chih .- Emir Pavón, lider de la agrupación ha encendido el buen ambiente en el Estadio 8 de Diciembre, en donde miles de juarenses asisten en familia para escuchar la rendición de cuentas de la actual administración.

“El recinto deportivo tiene una capacidad para recibir a cinco mil personas, no obstante, se acondicionó el área del campo con diez mil sillas, lo que se traduce en al menos 15 mil espectadores para el evento”, informó Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social del Municipio.

- Publicidad - HP1

Los asistentes siguen arribando al lugar, algunos con pancartas de apoyo y felicitaciones al alcalde, lo que representa la confianza y credibilidad en el desempeño que ha tenido en la administración anterior y en leste primer año de la actual.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.