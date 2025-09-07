Movil - LB1 -
    septiembre 7, 2025 | 21:04
    Juarenses disfrutaron del grupo Cañaveral previo al informe

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Canciones como “Tiene espinas el rosal” y “No te voy a perdonar” del grupo Cañaveral, es parte del repertorio que las y los fronterizos disfrutan esta tarde previo al primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar del periodo 2024-2027.

    Ciudad Juárez, Chih .- Emir Pavón, lider de la agrupación ha encendido el buen ambiente en el Estadio 8 de Diciembre, en donde miles de juarenses asisten en familia para escuchar la rendición de cuentas de la actual administración.

    “El recinto deportivo tiene una capacidad para recibir a cinco mil personas, no obstante, se acondicionó el área del campo con diez mil sillas, lo que se traduce en al menos 15 mil espectadores para el evento”, informó Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social del Municipio.

    Los asistentes siguen arribando al lugar, algunos con pancartas de apoyo y felicitaciones al alcalde, lo que representa la confianza y credibilidad en el desempeño que ha tenido en la administración anterior y en leste primer año de la actual.

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
