Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 1, 2025 | 13:56
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Jóvenes de Juárez obtienen cuarto lugar nacional en concurso “Hip Hop por la Paz”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Representaron a Chihuahua entre más de 550 jóvenes de todo el país en una final con enfoque de inclusión y transformación social.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un grupo de jóvenes juarenses obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional en la final del proyecto Hip Hop por la Paz, realizado el pasado sábado 29 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Ciudad de México. El certamen, que reunió a talentos de 11 estados, se consolidó como un espacio para la expresión artística con enfoque social y comunitario.

    La iniciativa, coordinada por Red VIRAL y el colectivo Bendito Estilo, busca promover el arte urbano como una herramienta de transformación personal y social, especialmente entre juventudes que enfrentan contextos de riesgo o marginación. En esta edición participaron más de 550 jóvenes, quienes crearon 180 canciones originales desde todos los rincones del país.

    - Publicidad - HP1

    El grupo representante de Ciudad Juárez superó múltiples filtros para llegar a la final, donde compitieron junto a 11 equipos más. El primer lugar fue para Guerrero, seguido por San Luis Potosí, el Estado de México y, en cuarto sitio, la delegación juarense, cuyos integrantes fueron reconocidos por su autenticidad, mensaje y calidad artística.

    Los finalistas juarenses fueron Aarón Carreón “Skritor-7” (coordinador), Jeyyson Cano “K-1”, Johan Salcido “Sombra”, César Gómez “Master Flowz”, y las artistas Marian Yin, Blanca Quintana y Esmeralda Joselyn, esta última proveniente del albergue Nueva Vida A.C.. Para muchos de ellos, el proyecto ha significado una vía para alejarse del consumo de sustancias y canalizar experiencias difíciles a través del arte.

    Durante la competencia, el escenario se convirtió en un espacio de catarsis y resiliencia. Las presentaciones abordaron temas como migración, violencia, pérdida, resistencia y esperanza. La lírica, el rap y el breakdance fueron el vehículo para visibilizar historias personales que, en palabras de los organizadores, “rara vez encuentran micrófono”.

    Los jóvenes agradecieron públicamente al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por el apoyo brindado para asistir a la competencia, así como a la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, por su acompañamiento y respaldo.

    El Gobierno Municipal y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) expresaron su reconocimiento a los finalistas por representar con orgullo a la ciudad. Subrayaron que esta participación demuestra el potencial del hip hop y el arte urbano como herramientas de paz, identidad y construcción de futuro para las juventudes de Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Realizan con éxito el Torneo Navideño de Saolama en Ciudad Juárez

    Más de 300 competidores participaron donando juguetes para el programa Santa Bombero. Ciudad Juárez, Chih....
    Deportes

    Realizan primera carrera KW Campestre con más de 300 participantes en Ciudad Juárez

    La justa deportiva celebró el 10.º aniversario de la empresa con premios en efectivo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.