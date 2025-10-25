Israel lanza ataque aéreo contra presunto miembro de la Yihad Islámica en Gaza pese a alto el fuego

Publicidad - LB2 -

El ejército afirma que el objetivo planeaba un “ataque inminente”; cuatro personas resultaron heridas, según fuentes médicas locales

Jerusalén (AFP).– Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que llevaron a cabo un ataque aéreo de precisión en el centro de la Franja de Gaza contra un presunto integrante de la Yihad Islámica Palestina, pese al alto el fuego vigente desde hace dos semanas, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Hace poco, las FDI realizaron un ataque preciso en la zona de Nuseirat, dirigido contra un terrorista de la organización Yihad Islámica que planeaba llevar a cabo un ataque inminente contra tropas israelíes”, indicó el ejército en un comunicado.

Según el hospital Al Awda, el bombardeo alcanzó un vehículo civil en las inmediaciones del Club Al Ahli, dejando cuatro personas heridas.

“El hospital recibió a cuatro heridos tras el ataque de la ocupación israelí contra un vehículo civil en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza”, señaló el centro médico en un reporte.

Fragilidad del alto el fuego

La tregua entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre, ha sido calificada como “frágil” por las propias autoridades israelíes, que aseguran conservar su derecho a “actuar en defensa propia” ante cualquier amenaza.

Hamás, que mantiene una alianza táctica con la Yihad Islámica, no ha emitido aún una respuesta oficial al ataque.

El ejército israelí afirmó que continuará sus operaciones selectivas en Gaza “para eliminar cualquier amenaza inmediata contra las tropas”.

El incidente reaviva las tensiones en el enclave palestino en medio de los esfuerzos diplomáticos por consolidar la tregua y avanzar hacia una fase de reconstrucción supervisada internacionalmente.