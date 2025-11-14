Invitan al Sexto Foro Anual de Transparencia 2025

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 21 de noviembre en el Centro Municipal de las Artes con entrada libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal de Juárez anunció la realización del Sexto Foro Anual de Transparencia 2025, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes (CMA). La actividad tiene como objetivo fortalecer la cultura de la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.

De acuerdo con la dependencia, el foro está dirigido a estudiantes, funcionarios públicos, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en los temas de gobierno abierto y transparencia. La entrada será gratuita y los asistentes podrán participar en una serie de conferencias, paneles y mesas de análisis a partir de las 9:00 de la mañana.

El evento contará con la presencia de especialistas locales y nacionales en temas de transparencia, protección de datos personales, combate a la corrupción, integridad institucional y derecho a la información. Los organizadores detallaron que el programa incluirá también la participación de organismos autónomos y representantes de instancias de gobierno que han impulsado buenas prácticas en la materia.

Durante el anuncio oficial, se destacó que este foro representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances y retos en la consolidación de gobiernos más abiertos y responsables. Además, se busca generar un espacio de diálogo entre autoridades y sociedad civil para identificar mecanismos que mejoren la vigilancia ciudadana y la gestión pública.

La titular de la Coordinación de Transparencia, Andrea Gutiérrez Rentería, invitó a la comunidad juarense a asistir al foro y ser parte activa de esta jornada de intercambio de ideas. Subrayó que el compromiso del municipio es continuar promoviendo políticas de transparencia proactiva y fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.

Los interesados en asistir pueden registrarse previamente o acudir directamente al CMA el día del evento. La Coordinación de Transparencia recordó que estas acciones forman parte del eje de buen gobierno del Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en hacer de la administración pública una institución confiable, eficiente y abierta a la rendición de cuentas.

