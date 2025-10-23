Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 23, 2025 | 17:18
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invitan al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente invita al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente, que se llevará a cabo mañana viernes 24 de octubre de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que el evento se realizará en el parque Gladiolas, ubicado entre las calles Violetas y Michoacán, en la colonia Salvárcar.

    En la Cruzada, distintas dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos para toda la comunidad, dijo.

    - Publicidad - HP1

    Atención Ciudadana ofrecerá distintas gestiones a la población, Ecología ofrecerá fumigación y nebulización, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) contará con asesoría jurídica y trabajo social, Centros Comunitarios dará atención médica, salud dental y apoyo psicológico y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) instalará un módulo con vacunación y baño garrapaticida.

    Además, Servicios Públicos dará limpieza del parque, punto limpio, reposición y reparación de lámparas en la colonia, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) tendrá presentaciones de grupos musicales, el DIF llevará asistencia social, apoyo a menores de edad en situación de calle y la Unidad Básica de Rehabilitación y la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ofrecerá descuentos en corralones.

    “Invitamos a la ciudadanía a que acuda y disfrute de una jornada familiar con atención, diversión y apoyo”, expresó.

    Los asistentes también podrán disfrutar de la presentación musical de las bandas La Real de Ciudad Juárez, Nueva Clase y Los Vagos de Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Promueven regidores y DIF beneficios para las personas adultos mayores

    Regidores de las comisiones de Atención a las Personas Mayores y la de Familia...
    Juárez / El Paso

    Toma protesta Secretario del Ayuntamiento a Unidad Interna de Protección Civil

    Con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad para los ciudadanos y empleados...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.