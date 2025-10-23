Invitan al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente

Publicidad - LB2 -

La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente invita al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente, que se llevará a cabo mañana viernes 24 de octubre de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que el evento se realizará en el parque Gladiolas, ubicado entre las calles Violetas y Michoacán, en la colonia Salvárcar.

En la Cruzada, distintas dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos para toda la comunidad, dijo.

Atención Ciudadana ofrecerá distintas gestiones a la población, Ecología ofrecerá fumigación y nebulización, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) contará con asesoría jurídica y trabajo social, Centros Comunitarios dará atención médica, salud dental y apoyo psicológico y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) instalará un módulo con vacunación y baño garrapaticida.

Además, Servicios Públicos dará limpieza del parque, punto limpio, reposición y reparación de lámparas en la colonia, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) tendrá presentaciones de grupos musicales, el DIF llevará asistencia social, apoyo a menores de edad en situación de calle y la Unidad Básica de Rehabilitación y la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ofrecerá descuentos en corralones.

“Invitamos a la ciudadanía a que acuda y disfrute de una jornada familiar con atención, diversión y apoyo”, expresó.

Los asistentes también podrán disfrutar de la presentación musical de las bandas La Real de Ciudad Juárez, Nueva Clase y Los Vagos de Juárez.

