Invitan al evento Mascotas Fest Huellitas de Cempasúchil

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el evento “Mascotas fest huellitas de cempasúchil” en horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).

Ciudad Juárez, Chih .- El director del Bienestar de la Juventud, Darío Gómez Martínez, dijo que el día del evento “habrá caminata canina, expositores, exhibiciones, concurso de disfraces y pláticas informativas sobre el cuidado de las mascotas, todo dirigido al público en general”.

Para tener acceso al evento se podrá realizar una donación de croquetas para perros o gatos.

Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación Canina de Ciudad Juárez y director de Educan Adiestramiento Canino, mencionó que esta actividad también está respaldada por otras asociaciones internacionales que, en conjunto, tienen el objetivo de fomentar la canofilia, es decir, el amor por los perros.

“Es importante conocer la cultura animalista, saber lo que conlleva tener un animalito, ya que implica responsabilidad, tiempo, vacunas, entrenamiento, educación; todo lo necesario para su bienestar”, destacó Rodríguez.

Dijo que se busca ayudar y brindar información a quienes quieren como compañero a un perrito. Asimismo, señaló que lo recaudado en alimento para mascotas será distribuido en diversos albergues que existen en la ciudad.

Por su parte, la secretaria de la Asociación Canina de Ciudad Juárez, Erika Flores, invitó a la ciudadanía para que participe en el altar que se pondrá a las mascotas fallecidas, por lo que pidió se envíe la fotografía de estas a la página de Educan Juárez Adiestramiento Canino en Facebook.

