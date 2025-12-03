Invitan al encendido del árbol navideño en la colonia Zaragoza este 5 de diciembre

Publicidad - LB2 -

El evento “Iluminando el Corazón del Suroriente” busca fortalecer la unión familiar y comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente del Municipio de Juárez hizo un llamado a la comunidad para asistir al tradicional encendido del árbol navideño, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en la plaza ubicada sobre la avenida del Valle número 165, en la colonia Zaragoza.

El evento dará inicio a las 5:00 de la tarde y se espera la participación de más de 3 mil vecinos de la zona.

Víctor Mario Valencia Carrasco, titular de la dependencia, informó que esta celebración, denominada Iluminando el Corazón del Suroriente, tiene como principal propósito fomentar la convivencia vecinal, preservar las tradiciones decembrinas y reforzar el tejido social en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

“Viviremos un momento de alegría, unión y espíritu navideño, ya que más de 3 mil vecinos del suroriente están invitados a esta celebración”, expresó Valencia Carrasco al detallar las actividades programadas para esa tarde-noche.

La oferta cultural y recreativa incluye juegos mecánicos, un barco interactivo, brinca brinca, toro mecánico y futbolito, pensados especialmente para los niños y niñas asistentes.

Además del encendido del árbol, los asistentes podrán disfrutar de antojitos típicos de la temporada como tamales, chocolate caliente y champurrado.

También se realizarán rifas de regalos y se presentará un espectáculo infantil a cargo del payaso Cachirulis Levy, así como música en vivo con agrupaciones locales como Conjunto Conquistador y La Máxima Banda.

La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente ha señalado que este tipo de eventos tienen una función social que va más allá del festejo, pues permiten generar espacios seguros y accesibles para el encuentro familiar, al mismo tiempo que se promueve la participación activa de la comunidad en actividades que fortalecen la identidad barrial.

El evento es de acceso gratuito y se recomienda a las familias acudir con tiempo para aprovechar todas las actividades.

Asimismo, se contará con el apoyo de personal de seguridad pública y protección civil para resguardar el orden durante la celebración.

El Municipio reiteró la invitación a los habitantes del suroriente de la ciudad a ser parte de esta fiesta comunitaria, que forma parte de las acciones sociales de fin de año programadas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

