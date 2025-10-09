Invitan al Congreso Nacional e Internacional de Odontología

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fomentar la actualización profesional en el área de la salud dental en Ciudad Juárez, el Gobierno del Estado, a través del Buró de Convenciones de Chihuahua, convoca al gremio a sumarse al XVII Congreso Nacional e Internacional en Odontología.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre en el Centro Cultural Paso del Norte, a partir de las 9:00 horas.

Darline Morales, ejecutiva del Segmento Médico del Buró de Convenciones de Chihuahua, señaló que este tipo de congresos fortalecen el turismo médico en la frontera, al atraer a profesionales de otras entidades del país e incluso del extranjero.

El programa contempla ocho conferencias magistrales a cargo de especialistas de talla internacional y nacional, entre ellos Thomas W. Graber, técnico dental proveniente de Suecia, además de reconocidos odontólogos mexicanos representantes de diversas entidades del país.

Durante las ponencias se abordarán temas como los retos actuales en la atención dental, mitos y realidades en el uso de materiales, métodos de cicatrización y rehabilitación, atención integral por especialidades y alternativas de tratamiento innovadoras.

Se espera la asistencia de más de mil 200 participantes, entre profesionistas y estudiantes del área odontológica, de los cuales al menos 400 provienen de otros municipios del estado y de distintas regiones del país.

Además, se prevé una derrama económica superior a los 3 millones de pesos, que beneficiará principalmente a la industria hotelera, restaurantera y de servicios en la frontera.

El costo de acceso es de 2 mil 500 pesos para profesionistas, mil 500 para docentes y 900 pesos para estudiantes o pasantes.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp 655 636 7232 o consultar las redes sociales del Colegio de Cirujanos Dentistas de Ciudad Juárez.

