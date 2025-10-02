Invitan al Certamen Nacional Miss Teen International México 2025

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del Buró de Convenciones de Chihuahua, invita a la comunidad fronteriza a disfrutar del Certamen Nacional Miss Teen International México 2025 en su cuarta edición, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez del 2 al 5 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta edición participarán 18 jóvenes de entre 16 y 19 años, representantes de diversos estados de la República Mexicana, entre ellos Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Nayarit, Michoacán, Veracruz y Colima.

Juan Carlos Carrillo, ejecutivo de eventos del Buró de Convenciones en Ciudad Juárez, destacó que este tipo de certámenes son una oportunidad para proyectar a la frontera como un referente nacional.

Además, subrayó que la realización de este evento permitirá generar beneficios económicos y turísticos en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

Fredo Luna, director nacional de Miss Teen International México, señaló que más allá de la competencia, este concurso aporta al desarrollo integral de las participantes, al fomentar disciplina, liderazgo, valores y formación académica, con lo que se busca inspirar a las nuevas generaciones a convertirse en agentes de cambio.

Las concursantes serán evaluadas en diversas etapas, entre ellas entrevistas con el jurado, pasarela en traje de baño, presentación de traje típico, semifinal en vestido de gala y la gran final.

Durante su estancia en la ciudad, las participantes desarrollarán retos y actividades orientadas a demostrar sus conocimientos y capacidades de liderazgo.

La ganadora del certamen obtendrá el derecho de representar a México en Miss Teen International 2025, que se celebrará en la India en 2026.

La gran final tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Paso del Norte, específicamente en el Teatro Experimental Octavio Trías.

