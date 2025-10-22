Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 22, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 22, 2025 | 15:33
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invitan a Simposio Nacional en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En apoyo al del Colegio de Enfermería Quirúrgica y Preoperatorio del Estado, el Buró de Convenciones de Chihuahua, invita al gremio del sector salud a participar en la primera edición del Simposio Nacional de Enfermería “Ética, Liderazgo y Calidad en la Atención Quirúrgica”.

    Ciudad Juárez, Chih .- Este evento se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en el Auditorio del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, a partir de las 8:00 horas.

    Marisol Mendoza, coordinadora del Buró de Convenciones de Chihuahua en Ciudad Juárez, destacó que el respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de eventos contribuye no solo a fortalecer la profesionalización del personal de enfermería, sino también a posicionar a la ciudad como un punto de encuentro para el intercambio académico y científico.

    - Publicidad - HP1

    Raúl Martínez, presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica y Preoperatorio del Estado de Chihuahua, señaló que este encuentro tiene como propósito agremiar a personal de enfermería de toda la entidad, con el fin de compartir conocimientos, competencias y experiencias que fortalezcan la práctica profesional del gremio.

    Durante el simposio se desarrollarán diversas conferencias enfocadas en la ética, la calidad de los servicios de enfermería y la actualización académica en entornos quirúrgicos.

    Se espera la participación de más de 200 especialistas, enfermeros generales y licenciados, de los cuales al menos la mitad provienen de entidades como Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Baja California y Sonora, integrantes de la Alianza Mexicana de Quirúrgicos Autónomos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 051 | Daño Moral

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Invitan a escuelas a participar en recorridos educativos del Parque Central

    El Parque Central invita a las escuelas de nivel Básico a participar en las...
    Juárez / El Paso

    Anuncian “Borrón y Cuenta Nueva” con descuentos de hasta 65%

    De acuerdo al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, el programa inicia el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.