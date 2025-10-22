Invitan a Simposio Nacional en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En apoyo al del Colegio de Enfermería Quirúrgica y Preoperatorio del Estado, el Buró de Convenciones de Chihuahua, invita al gremio del sector salud a participar en la primera edición del Simposio Nacional de Enfermería “Ética, Liderazgo y Calidad en la Atención Quirúrgica”.

Ciudad Juárez, Chih .- Este evento se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en el Auditorio del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, a partir de las 8:00 horas.

Marisol Mendoza, coordinadora del Buró de Convenciones de Chihuahua en Ciudad Juárez, destacó que el respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de eventos contribuye no solo a fortalecer la profesionalización del personal de enfermería, sino también a posicionar a la ciudad como un punto de encuentro para el intercambio académico y científico.

Raúl Martínez, presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica y Preoperatorio del Estado de Chihuahua, señaló que este encuentro tiene como propósito agremiar a personal de enfermería de toda la entidad, con el fin de compartir conocimientos, competencias y experiencias que fortalezcan la práctica profesional del gremio.

Durante el simposio se desarrollarán diversas conferencias enfocadas en la ética, la calidad de los servicios de enfermería y la actualización académica en entornos quirúrgicos.

Se espera la participación de más de 200 especialistas, enfermeros generales y licenciados, de los cuales al menos la mitad provienen de entidades como Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Baja California y Sonora, integrantes de la Alianza Mexicana de Quirúrgicos Autónomos.

