Invitan a proyección del documental “Patriarcado, el organismo nocivo” en el Centro Cultural de las Fronteras

Publicidad - LB2 -

La actividad busca abrir un espacio de reflexión sobre la violencia de género y la construcción de una sociedad más igualitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) de Ciudad Juárez, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), anunció la proyección del documental “Patriarcado, el organismo nocivo”, una producción española que aborda las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y los cambios estructurales necesarios para combatirlas.

El evento se llevará a cabo el martes 2 de diciembre a las 6:00 de la tarde en la sala Arturo Ripstein del Centro Cultural de las Fronteras, ubicado en la zona Pronaf. La actividad es gratuita y abierta al público general interesado en reflexionar, dialogar y compartir experiencias sobre temas como feminismo, equidad de género y derechos humanos.

- Publicidad - HP1

Gisel Beltrán del Río, integrante del área de Transversalización del IMM, explicó que esta iniciativa forma parte del trabajo continuo que realiza la asociación para empoderar a mujeres empresarias de la ciudad, promoviendo también espacios de análisis crítico y acción comunitaria. Señaló que el documental brinda herramientas conceptuales y emocionales para entender de forma accesible qué es el patriarcado, cómo opera y qué consecuencias genera en la vida diaria.

Por su parte, Fabiola Arámbula Barraza, presidenta local de AMMJE, destacó que la organización cumple seis años de presencia activa en Ciudad Juárez y forma parte de una red internacional con más de cinco millones de mujeres afiliadas en 120 ciudades del mundo. Reafirmó que el compromiso de la asociación va más allá del ámbito empresarial y abarca acciones de impacto social, especialmente aquellas que promueven la equidad y la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El documental ofrece una visión desde diversas voces, con testimonios y análisis que buscan desnaturalizar la violencia de género y plantear alternativas de transformación social. Al finalizar la proyección, se realizará un conversatorio abierto para que las y los asistentes puedan compartir reflexiones, inquietudes y propuestas desde sus experiencias personales, profesionales o comunitarias.

Beltrán del Río subrayó que este tipo de actividades contribuyen a ampliar la conciencia colectiva y a fortalecer los lazos entre ciudadanía, instituciones y organizaciones en la construcción de una vida libre de violencia para todas.

La invitación está abierta a personas de todas las edades interesadas en conocer más sobre estos temas y participar en un ejercicio colectivo de diálogo, escucha y acción frente a una problemática que sigue vigente en distintos niveles de la vida pública y privada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.