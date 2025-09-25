Invitan a participar en Kermés y Carrera del Seminario

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, invita a las familias a participar en la Kermés y la Carrera del Seminario que se llevará a cabo este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, David Ernesto Medina Rodríguez, señaló que el evento es familiar y la idea es apoyar al Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, sitio donde se preparan los jóvenes.

Informó que la kermés se realizará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en las instalaciones del Seminario ubicado en la calle Pedro Rosales de León 7860, entre las calles San Jerónimo y Camperos.

El presbítero, Arturo Veleta, indicó que el evento está dirigido a todas las familias y el lugar cuenta con suficiente estacionamiento, por lo que invita a los juarenses a disfrutar de las actividades y convivir.

Señaló que el sábado iniciarán a las 12:00 del día, mientras que el domingo estarán desde las 7:00 de la mañana. Quienes acudan podrán adquirir antojitos mexicanos como enchiladas, tacos y gorditas, entre otros alimentos. Además el sábado habrá un baile retro a partir de las 7:00 de la tarde y hasta las 11:00 de la noche.

“Todo esto para seguir fondeando la educación de los jóvenes. No todos los que entran salen como sacerdotes pero por la calidad de educación que se imparte salen bien preparados para integrarse al resto de la sociedad de manera bonita, porque es gente con valores, con mucha iniciativa, dirigida a hacer el bien”, comentó.

David Cordero, encargado de la Carrera del Seminario, informó que los recorridos serán de 10 y 3 kilómetros. La primera carrera es competitiva y la segunda recreativa.

Ambas darán inicio a las 7:00 de la mañana; la de 10 kilómetros tendrá premios para los tres primeros lugares en las ramas varonil y femenil. El primer lugar se llevará 5 mil pesos, el segundo 3 mil y el tercer lugar obtendrá mil pesos. En la carrera recreativa, los participantes podrán llevar a sus niños o mascotas.

El donativo para participar es de 300 pesos y las personas serán acreedoras a una medalla, playera y número.

Javier Álvarez, encargado de espectáculos, mencionó que la Kermés contará con música versátil, mix ochentero, mariachi y norteño, además cerrará con cumbias por parte del grupo Skandalo.

