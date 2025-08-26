Invitan a la Feria de las Hortalizas el próximo fin de semana

Publicidad - LB2 -

Uno de los eventos más importantes para la región de Samalayuca, la Feria de las Hortalizas, tendrá lugar desde el próximo viernes 29 y hasta el domingo 31 de agosto en la plaza del poblado, dio a conocer la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

Ciudad Juárez, Chih .- “El evento tendrá un horario de 9:00 de la mañana hasta pasada la medianoche; ahí se podrán encontrar productos de diferentes agricultores, quienes exhibirán y pondrán a la venta sus cosechas”, indicó.

Karen Esparza, en representación de la presidencia seccional de Samalayuca, invitó a las y los juarenses para que aprovechen de esta oportunidad en la que los productores ofrecerán el resultado de su siembra de excelente calidad.

- Publicidad - HP1

Asimismo, agradeció el apoyo que brinda a la región el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lo que hace posible que se efectúen esta clase de eventos en las que la población puede llevar los productos del campo directo a su mesa.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural del Municipio, Enrique Reyes Córdova, dijo que la Feria de las Hortalizas ha venido creciendo año con año, en tanto, esta vez se le dará oportunidad a más de 20 productores de calabacita, melón, sandía, chile y tomatillo, entre otros alimentos.

“Hemos estado trabajando durante este año con el proceso de ahumado y deshidratado de los productos, pues en la zona se cosechan 300 hectáreas de calabacita, lo que resulta en alrededor de 40 toneladas en el año”, señaló.

Dijo que de la anterior cifra, ocho toneladas no salen al mercado, por lo que la dependencia quiere darle un uso diferente para que se convierta en otra opción de ingreso; “es por ello que estaremos ofreciendo una demostración de cómo aprovechar el producto de una manera artesanal”.

Subrayó que se buscará a aquellos interesados en el proceso de industrialización, con el fin de darle mayor valor a los productos.

Asimismo, dijo que habrá una exposición sobre el tema de Solución Nutritiva; “se ha trabajado por cuatro años en este programa, con el que se 25 productores han sido beneficiados en el área de Samalayuca, quienes aumentaron sus cosechas en un 40 por ciento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.