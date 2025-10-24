Invitan a juarenses a sumarse a clases de fitness y talleres en Centros Comunitarios

Publicidad - LB2 -

En un esfuerzo por fortalecer la convivencia y promover estilos de vida saludables, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), invita a la ciudadanía a integrarse a la amplia oferta de talleres y actividades que se imparten en los Centros Comunitarios de la ciudad, entre ellas las clases de fitness.

Ciudad Juárez, Chih .- Estos espacios forman parte de la estrategia de la gobernadora Maru Campos para reforzar el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

Un ejemplo de ello es el grupo de fitness “Lore Lore”, a cargo de la instructora Lorena Amaya en el Centro Comunitario Fray García de San Francisco, donde se imparten clases de circuito funcional y trampolín, esta última recientemente incorporada con gran aceptación entre las y los asistentes.

Las clases de Circuito Funcional se realizan de lunes a viernes, de las 9:15 a las 10:30 horas, mientras que las sesiones de Trampolín se ofrecen los lunes, miércoles y viernes, de 11:00 a 12:00 horas.

La instructora Amaya, indicó que, si alguien tiene dificultades para cubrir la cuota de recuperación, se le gestiona una beca para que pueda participar.

“Lo importante es que nadie se quede fuera de estas actividades que promueven la salud y la integración”, señaló.

Las y los interesados en participar pueden acudir directamente al Centro Comunitario Fray García de San Francisco, presentar su documentación básica para inscripción y asistir con una toalla y una botella de agua.

La SDHyBC informó que, a través de sus Servicios Comunitarios, se ha logrado atender a cerca de 10 mil personas anualmente, con lo que se consolida el compromiso del Gobierno del Estado de promover la convivencia, el bienestar y la activación física como ejes del desarrollo social en Ciudad Juárez.

