Invitan a jornada del mega destilichadero este sábado en la colonia Chaveña

Servicios Públicos retirará tiliches casa por casa a partir de las 8:00 a.m.; esperan alta participación vecinal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la finalidad de mantener limpios los espacios urbanos y acercar los servicios públicos a la comunidad, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez llevará a cabo este sábado una nueva jornada del programa mega destilichadero en la colonia Chaveña, anunció el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, en conferencia de prensa.

La intervención comenzará a las 8:00 de la mañana desde el parque de la Chaveña, donde se instalará el punto de arranque de los camiones recolectores. El personal de la Dirección de Limpia recorrerá las calles de la colonia recolectando muebles viejos, colchones, electrodomésticos y otros objetos en desuso directamente desde las viviendas, como parte de una estrategia para evitar acumulaciones de basura y prevenir focos de contaminación o inseguridad.

“Vamos a estar tocando claxon en cada cuadra para avisarles a los vecinos que ya pueden sacar sus tiliches. Y si alguien no puede moverlos por sí mismo, nuestro personal le brindará ayuda”, señaló el titular de Limpia, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a preparar con anticipación los objetos que desean desechar.

El funcionario recordó que la edición anterior del mega destilichadero superó las expectativas, con la recolección de más de 25 toneladas de desechos en dos jornadas realizadas en diferentes colonias. Ante la gran participación ciudadana, incluso se repitió el operativo el lunes siguiente para completar el retiro de residuos acumulados.

Solís Kanahan destacó que la colonia Chaveña fue seleccionada para esta jornada debido a que en la zona se han detectado viviendas deshabitadas y una alta presencia de adultos mayores, factores que propician el abandono de objetos voluminosos en banquetas o patios. Estas condiciones hacen prioritaria la intervención municipal para prevenir problemas de salud pública y mejorar el entorno urbano.

Además, informó que a través de las plataformas digitales del Gobierno Municipal y la Dirección General de Servicios Públicos se compartirá un mapa detallado con las calles y zonas de intervención, con el fin de que la población conozca la ruta del operativo y pueda participar activamente.

El programa mega destilichadero es una de las acciones permanentes de limpieza comunitaria que impulsa el Municipio, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad ciudadana y reforzar la cultura de cuidado del entorno. Las autoridades invitaron a los vecinos de la Chaveña a sumarse de manera activa a esta jornada para contribuir a una colonia más limpia y segura.

