Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 21, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 21, 2025 | 11:23
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invitan a Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente invita al Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que el evento se realizará en el Parque Gladiolas, ubicado entre las calles Violetas y Michoacán, en la colonia Salvárcar.

    En la Cruzada, distintas dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos para toda la comunidad, dijo.

    - Publicidad - HP1

    Atención Ciudadana ofrecerá distintas gestiones a la población; Ecología brindará fumigación y nebulización; Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) contará con asesoría jurídica y trabajo social; Centros Comunitarios dará atención médica, salud dental y apoyo psicológico; y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) instalará un módulo con vacunación y baño garrapaticida.

    Además, Servicios Públicos otorgará limpieza de parque, punto limpio, reposición y/o reparación de lámparas en la colonia; Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), presentaciones de grupos musicales; el DIF llevará asistencia social, apoyo a menores de edad en situación de calle y la Unidad Básica de Rehabilitación; la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ofrecerá descuentos en corralones.

    “Invitamos a la ciudadanía a que acuda y disfrute de una jornada familiar con atención, diversión y apoyo”, expresó.

    Los asistentes también podrán disfrutar de la presentación musical de las bandas La Real de Ciudad Juárez, Nueva Clase y Los Vagos de Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:43:36
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 046 | ¿Venecia en Juárez?

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Los Analistas regresan con un...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Va Clemente Lara rumbo al Mundial de Taekwondo Kenia 2025

    Clemente Lara Palomino, ganó la medalla de Oro en el Pre Selectivo y Selectivo...
    Noroeste

    Afectaron lluvias en Casas Grandes a 150 viviendas; 30 son pérdida total

    El desbordamiento del río generó daños en la mancha urbana, sobre todo, en las...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.