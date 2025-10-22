Invitan a escuelas a participar en recorridos educativos del Parque Central

Publicidad - LB2 -

El Parque Central invita a las escuelas de nivel Básico a participar en las visitas guiadas que se realizan en las instalaciones del recinto, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la convivencia en un entorno natural.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el recorrido, las y los estudiantes podrán conocer de cerca las diversas especies de aves que habitan en el lugar, apreciar la fauna, explorar el jardín botánico y recibir información de la mano de expertos en cada área.

Esta actividad es una oportunidad para que las niñas y los niños desarrollen su curiosidad científica, aprendan sobre el medio ambiente y fortalezcan la convivencia escolar en un espacio seguro y natural.

En el mes de octubre, más de 300 infantes de tres instituciones educativas han disfrutado de este recorrido interactivo, que está disponible para grupos a partir de 15 personas.

El Parque Central cuenta con distintos paquetes y costos accesibles. Para más información y reservaciones, comunicarse al teléfono 656 737 5772.

