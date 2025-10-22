Movil - LB1A -
octubre 22, 2025
    octubre 22, 2025 | 15:32
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invitan a escuelas a participar en recorridos educativos del Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Parque Central invita a las escuelas de nivel Básico a participar en las visitas guiadas que se realizan en las instalaciones del recinto, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la convivencia en un entorno natural.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el recorrido, las y los estudiantes podrán conocer de cerca las diversas especies de aves que habitan en el lugar, apreciar la fauna, explorar el jardín botánico y recibir información de la mano de expertos en cada área.

    Esta actividad es una oportunidad para que las niñas y los niños desarrollen su curiosidad científica, aprendan sobre el medio ambiente y fortalezcan la convivencia escolar en un espacio seguro y natural.

    En el mes de octubre, más de 300 infantes de tres instituciones educativas han disfrutado de este recorrido interactivo, que está disponible para grupos a partir de 15 personas.

    El Parque Central cuenta con distintos paquetes y costos accesibles. Para más información y reservaciones, comunicarse al teléfono 656 737 5772.

