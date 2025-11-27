Invitan a encendido del árbol navideño en el suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La celebración será el 5 de diciembre e incluirá música, juegos, comida y espectáculo infantil para toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria y dar inicio formal a las festividades decembrinas en el suroriente de la ciudad, la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente invitó a la población a participar en el evento Iluminando el Corazón del Suroriente, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde en la avenida del Valle número 165, en la colonia Zaragoza.

Víctor Mario Valencia Carrasco, titular de la dependencia, informó en conferencia de prensa que se espera la asistencia de más de 3 mil vecinos a este encuentro navideño, que tendrá como acto central el encendido del árbol navideño y que incluirá una amplia variedad de actividades pensadas para toda la familia, especialmente para las niñas y niños de la zona.

- Publicidad - HP1

“Viviremos un momento de alegría, unión y espíritu navideño”, expresó el funcionario, al destacar que esta celebración busca reforzar el tejido social en una de las áreas de mayor crecimiento de Ciudad Juárez. Señaló que este tipo de eventos permiten acercar a las comunidades, preservar las tradiciones e impulsar espacios de sana convivencia vecinal.

La fiesta contará con atracciones infantiles como juegos mecánicos, un barco interactivo, brinca brinca, toro mecánico y futbolito, pensados para el entretenimiento de los más pequeños. Además, los asistentes podrán disfrutar de antojitos típicos de la temporada, como tamales, chocolate caliente y champurrado, todo de manera gratuita.

El programa también incluye rifas, música en vivo y un espectáculo infantil a cargo del payaso Cachirulis Levy. En el escenario se presentarán agrupaciones locales como el Conjunto Conquistador y La Máxima Banda, además de otras sorpresas preparadas para amenizar la tarde y noche del evento.

“Será una fiesta para toda la familia, para celebrar como comunidad. Los esperamos con los brazos abiertos este próximo 5 de diciembre”, concluyó Valencia Carrasco, al reiterar la invitación abierta a todos los juarenses, en especial a los habitantes del suroriente, una zona que ha sido prioritaria en acciones de acercamiento social por parte del Gobierno Municipal.

La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente exhortó a los asistentes a llegar con anticipación y disfrutar en armonía este evento que busca fortalecer el sentido de pertenencia y cerrar el año con un mensaje de unidad y esperanza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.