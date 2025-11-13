Invitan a disfrutar la obra de teatro ¡Hey Pachuco! este sábado en Plaza de Armas

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena celebra la identidad fronteriza y la historia del movimiento pachuco con música, comedia y cultura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado 15 de noviembre, la Plaza de Armas, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad Juárez, será escenario de la obra de teatro ¡Hey Pachuco!, una producción local que rinde homenaje al estilo de vida, lucha social e identidad cultural del movimiento pachuco, ícono de la frontera norte en el siglo XX. La función es gratuita y abierta a todo público.

Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, informó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por reactivar los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad a través del arte y la cultura. “Queremos dar vida al Centro Histórico y apoyar el trabajo de artistas locales que promueven la identidad fronteriza”, declaró.

- Publicidad - HP1

La actividad arrancará con la presentación de un DJ, para dar paso a la función teatral a las 4:30 de la tarde. Al finalizar, el público podrá disfrutar de la presentación de grupos musicales invitados, lo que convertirá el evento en una jornada artística y festiva en pleno corazón de Juárez.

Italia Dámar, una de las integrantes del elenco, explicó que la obra utiliza la comedia y la música para narrar la historia de los pachucos, abordando tanto su estética como las injusticias sociales que enfrentaron, al ser históricamente estigmatizados. “Queremos contar su historia con respeto, hacer reír, bailar y, sobre todo, reconocer su dignidad y su aporte cultural”, señaló.

La obra está dirigida por Óscar Moor y cuenta con un elenco de cuatro actores que comparten el escenario con igual protagonismo. La narrativa busca reivindicar la figura del pachuco como símbolo de resistencia cultural y no como estereotipo negativo.

Además de la presentación de este sábado, ¡Hey Pachuco! tendrá una serie de funciones gratuitas en distintos recintos culturales de la ciudad:

Sábado 22 de noviembre en el foro del Centro Municipal de las Artes (CMA)

en el foro del Centro Municipal de las Artes (CMA) Viernes 28 de noviembre en el Teatro de la Nación

en el Teatro de la Nación Sábado 5 de diciembre en el Teatro Experimental Octavio Trías

en el Teatro Experimental Octavio Trías Domingo 6 de diciembre en el Museo de Tin Tan

Todas las funciones están programadas a las 7:00 de la noche y buscan acercar esta propuesta escénica a distintos públicos y colonias de la ciudad.

Por su parte, el maestro Noé Polanco, director general del proyecto, recordó que esta obra surge del trabajo comunitario realizado el año pasado como parte del programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, donde Amor Pachuco fue el único proyecto de corte urbano seleccionado. “Hicimos una investigación de campo en el Centro, con los propios pachucos que aún conservan esta identidad, y nos compartieron su historia. Son personas llenas de dignidad y memoria”, expresó.

El evento forma parte del esfuerzo por visibilizar expresiones culturales propias de la frontera, y reforzar el diálogo entre el arte, la historia local y las nuevas generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.