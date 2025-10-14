Invitan a disfrutar del filme “El despertar del Diablo”

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa con su Ciclo de Cine de Terror y esta semana invita a la comunidad juarense a disfrutar de la proyección gratuita de la película El despertar del Diablo (The Evil Dead, 1981), este viernes 17 de octubre a las 8:00 de la noche en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- Dirigida y escrita por Sam Raimi, esta icónica cinta de terror marcó una nueva era en el género gracias a su estilo innovador, su atmósfera inquietante y su narrativa llena de suspenso.

Protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandweiss, la historia sigue a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña apartada en el bosque, sin imaginar que desatarán una fuerza maligna al leer un antiguo libro prohibido.

- Publicidad - HP1

Lo que comienza como un viaje de diversión se convierte rápidamente en una pesadilla sobrenatural.

Con clasificación C, la película está dirigida exclusivamente a público adulto y la entrada será gratuita. El IPACULT invita a los asistentes a disfrutar de esta experiencia al aire libre, pero recuerde que no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este ciclo forma parte de las actividades culturales que buscan aprovechar la temporada de octubre para ofrecer propuestas distintas al público fronterizo.

“El cine de terror tiene una magia especial en estas fechas; queremos que las familias y los cinéfilos puedan vivirlo en un entorno diferente, rodeados de historia y naturaleza”, señaló la funcionaria.

Barajas Martínez añadió que el programa continuará el viernes 24 de octubre con la proyección de El resplandor (1980), de Stanley Kubrick y cerrará el 31 de octubre con el clásico Halloween (1978), de John Carpenter.

El programa “Ciclos de cine” busca descentralizar la cultura y acercar el séptimo arte a todos los sectores de la ciudad, transformando plazas, parques y espacios públicos en verdaderas salas de cine bajo las estrellas.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el IPACULT reafirman su compromiso de impulsar la cultura y el arte como herramientas de encuentro y participación social, brindando opciones gratuitas y de calidad para el disfrute de toda la ciudadanía juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.