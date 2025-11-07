Invita Seguridad Vial a divertirse con responsabilidad durante el fin de semana en Juárez

Publicidad - LB2 -

La corporación mantiene patrullajes activos para prevenir accidentes y fomentar una cultura de respeto vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de las y los juarenses, la Coordinación General de Seguridad Vial emitió un llamado a la ciudadanía para disfrutar del fin de semana con responsabilidad, haciendo énfasis en el respeto a las normas de tránsito y la importancia de adoptar conductas seguras al momento de conducir.

La corporación recordó que mantiene activos los patrullajes preventivos en las principales avenidas de la ciudad, donde se vigila el comportamiento de conductores con el fin de detectar prácticas riesgosas como manejar bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad o cometer infracciones que pongan en peligro a terceros.

Autoridades viales reiteraron que la diversión y el entretenimiento no están reñidos con la responsabilidad. En ese sentido, se invita a quienes tengan planes sociales o de esparcimiento este fin de semana a tomar decisiones conscientes, especialmente si se tiene contemplado el consumo de bebidas alcohólicas. Se recomienda utilizar servicios de transporte por aplicación, taxis seguros o asignar un conductor designado.

También se dirigió un mensaje específico a madres y padres de familia para fomentar el diálogo con sus hijas e hijos sobre los riesgos de conducir sin precaución. “Es fundamental crear conciencia desde casa para evitar tragedias que pueden prevenirse con acciones simples pero responsables”, señalaron voceros de la dependencia.

Bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, la Coordinación General de Seguridad Vial refuerza su compromiso de trabajar por una ciudad más segura, donde el tránsito cotidiano se realice con orden, respeto y responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

Finalmente, se exhortó a la población a denunciar situaciones que representen un riesgo vial, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, donde se difunden recomendaciones y reportes de movilidad.

