Invita Seguridad Vial a cursos gratuitos para motociclistas en Ciudad Juárez

Buscan reducir accidentes, tras registrarse 494 hechos viales con 20 decesos hasta inicios de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el creciente número de accidentes viales en los que se ven involucrados conductores de motocicleta, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través de su área de Educación Vial, lanzó una invitación a empresas de plataformas de reparto y motociclistas en general para que participen en los cursos gratuitos de capacitación impartidos por agentes especializados.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el conocimiento vial y brindar herramientas prácticas que ayuden a reducir riesgos al momento de circular por la ciudad. De acuerdo con datos oficiales, hasta el pasado 3 de diciembre de 2025 se habían registrado 494 hechos viales con participación de motociclistas, de los cuales 20 han resultado en fallecimientos.

Los cursos están dirigidos tanto a repartidores como a usuarios particulares de motocicleta, y buscan generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito, el uso del equipo de protección y una conducción responsable.

Para inscribirse o recibir más información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Escuela Vial, ubicadas en Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., o bien comunicarse a los teléfonos 656-737-0334 y 656-737-0335.

La dependencia también informó que recientemente, el Coordinador General de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, sostuvo una reunión con el Recaudador de Rentas, Raúl García Ruíz, para analizar estrategias conjuntas orientadas a mejorar la movilidad urbana y prevenir incidentes, particularmente en sectores con alta circulación de motocicletas.

La campaña se enmarca dentro del lema institucional “Por una mejor cultura vial”, mediante el cual la corporación busca no solo reducir accidentes, sino también fomentar la responsabilidad y el respeto entre todos los actores viales, en especial en una ciudad donde el uso de motocicletas se ha incrementado de manera significativa en los últimos años.

Estas acciones preventivas forman parte de una política integral para promover una movilidad más segura, con especial atención en grupos vulnerables y vehículos de dos ruedas, quienes presentan mayor exposición en caso de percances.

